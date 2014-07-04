На Ямской сбили перебегавшего дорогу мальчика

В среду, 2 июля, на улице Ямской в Тюмени автомобилем Opel Astra был сбит 8-летний мальчик. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, наезд на пешехода произошел в 12:45.
«Я часть произошедшего видел и слышал из окна, — рассказывает пользователь NashGorod.ru oldbear. — Бабушки громко кричали на водителя. Приехали две скорых и пожарные, через 20 минут подъехала машина ГИБДД. Мальчика на руках седой мужчина занес в скорую помощь. Будем надеяться, что все у него будет нормально. И у водителя-женщины — тоже. Сбить человека, особенно ребенка — всегда большой стресс, даже если ты не виноват».
На видеозаписи, опубликованной в интернете видно, как ребенок перебегает дорогу вне пешеходного перехода между стоящими на дороге автомобилями. По более-менее свободному третьему ряду к перекрестку подъезжает Opel, водитель которого не ожидал внезапного появления юного пешехода. Мальчика отбросило на дорогу, но он сумел подняться и отойти в сторону. В ГИБДД Тюменской области добавили, что пешеход получил сотрясение головного мозга и травму головы.