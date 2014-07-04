На Ямской сбили перебегавшего дорогу мальчика

«Я часть произошедшего видел и слышал из окна, — рассказывает пользователь NashGorod.ru oldbear. — Бабушки громко кричали на водителя. Приехали две скорых и пожарные, через 20 минут подъехала машина ГИБДД. Мальчика на руках седой мужчина занес в скорую помощь. Будем надеяться, что все у него будет нормально. И у водителя-женщины — тоже. Сбить человека, особенно ребенка — всегда большой стресс, даже если ты не виноват».