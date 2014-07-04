Мешок с героином прятал под землей

«Мужчина решился на добровольную выдачу наркотика, показав наркополицейским, где спрятан пакет с порошком. Героин был присыпан землей рядом с оградой частного дома на одной из улиц пригородного поселка Нефтяников. Всего в свертке было обнаружено более 300 граммов наркотика, что, согласно действующему законодательству, составляет крупный размер. По словам экспертов, объем изъятого приближается к трем тысячам средне-разовых доз», — сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.