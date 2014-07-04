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Мешок с героином прятал под землей

4 июля 2014, 14:35
Тайник с героином обнаружили в минувший четверг, 3 июля, сотрудники тюменского управления наркоконтроля, расследуя уголовное дело в отношении мужчины цыганской народности. Он был задержан оперативниками накануне в заречной части города.
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Тюмень

«Мужчина решился на добровольную выдачу наркотика, показав наркополицейским, где спрятан пакет с порошком. Героин был присыпан землей рядом с оградой частного дома на одной из улиц пригородного поселка Нефтяников. Всего в свертке было обнаружено более 300 граммов наркотика, что, согласно действующему законодательству, составляет крупный размер. По словам экспертов, объем изъятого приближается к трем тысячам средне-разовых доз», — сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.

Там отметили, что, очевидно, содержимое пакета предназначалось для последующей мелкооптовой и розничной продажи.

Сам 23-летний задержанный, как выяснилось, нигде не работает, не женат, имеет три класса образования. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, за наркопреступления Уголовный кодекс России предусматривает наказание до 25 лет лишения свободы, а при определенных отягчающих обстоятельствах — вплоть до пожизненного заключения.

В дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области продолжает работу «телефон доверия»: (3452) 27-00-00. На него круглосуточно принимаются звонки от граждан, желающих сообщить о предполагаемых наркопреступлениях.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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