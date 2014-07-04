Куда сходить в Тюмени в выходные: 4 — 6 июля

Выставки
Эти выходные — последние дни, когда можно посетить уникальную выставку, посвященную истории нашего государства и династии Романовых. Экспозиция занимает 2500 кв. м в Выставочном зале и представлена более чем трёмястами мультимедийными носителями. Это сенсорные экраны, 50-дюймовые плазменные панели, лайтбоксы, планшетные компьютеры с интерактивными викторинами и познавательными приложениями. Вход — бесплатный, время работы с 10 до 20 часов.
Об истории и традициях чаепития, основах чайного этикета и правилах заваривания чая тюменцы узнают на новой выставке, посвященной этому напитку. «Извольте чаю откушать» открылась в музее «Дом Машарова» (Ленина, 24).
Концерты
6 июля в клубе Rocketa (Мурманская, 35) выступит с акустическим концертом Фео, основатель и бессменный лидер группы «Психея». Стоимость билета — 400 рублей, начало в 19 часов.
Трибьют группы «Сектор газа» пройдет в рок-центре «Белый кот» 5 июля, начало в 18 часов. Выступят группы «Пегас» и «Прямой эфир». Вход — 200 рублей.
Днем раньше «Пегас» будет «давать Хоя» в Rocketa club. Начало в 20 часов, билеты на входе — 200 рублей.
Космическая атмосфера андеграунда ждет гостей клуба Rocketa 4 июля в 23 часа. Выступят PlayGame (Екатеринбург) и электронный проект Delta III, а также Deep Sea Divers.
Разное
В преддверии фестиваля уличных театров «Сны улиц» 5 июля в 17:00 в сквере Комсомольском будет создан и открыт арт-объект «Фестивальный фонарь».
Авторская пешеходная экскурсия «Тюмень архитектурная» пройдет 6 июля, в воскресенье, с 11 до 13 часов. Потомственный мастер по реставрации деревянных наличников расскажет о символике наличников, их значении в контексте истории города. Затем участники экскурсии посетят реставрационную мастерскую, где смогут подробно узнаем о процессе реставрации наличников. Стоимость — 390 руб. с человека. Звоните: 55-16-27.
6 июля в 15:00 на территории «Современника» начнётся первый в Тюмени чемпионат по скоростной сборке пазлов. В нем примет участие 10 семейных команд по 3 человека. За 90 минут команды попытаются собрать пазл из 500 деталей, и победителем станет либо команда, собравшая пазл целиком, либо та команда, у которой окажется большее число скрепленных между собой кусочков.
Областной национальный татарский праздник «Сабантуй» пройдет 5 июля в селе Большие Акияры, начало в 12 часов. Гостей ожидают конкурсы, традиционные состязания (бег с коромыслом, бег в мешках и многое другое). Одним из самых зрелищных и любимых состязаний считается лазанье по столбу, обмазанному маслом или жиром. Жемчужиной Сабантуя — 2014 станут скачки на лошадях, где свое мастерство покажут лучшие наездники.
Перевоплотиться в одного из героев живого квеста «Тень фараона» — сюжетной ролевой игры — можно будет в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5а) 6 июля в 15 часов. Сюжет игры таков: археологи находят гробницу прежде неизвестного фараона XVI династии. Пока они празднуют открытие, вокруг собираются темные тучи. Одного из местных рабочих находят убитым! Кто стоит за этим убийством и что скрывают гробницы фараонов? Узнай сам в игре «Тень Фараона»! На три часа стань одним из героев живого квеста. Играй, общайся, пробуй новые образы! Стоимость — 400 рублей. Более подробная информация — http://vk.com/event61542176.
Сыграть в настольные игры можно будет 5 июля в 18 часов в Ресторане здорового питания (Водопроводная, 30). В планах сыграть в «Экивоки», «За бортом», «Манчкина», «Бум»,«Шакал», «Тот самый», «7 на 9», «Запретную пустыню», Повелителя Токио» и другие игры. Вход — бесплатный.
Кубометры дыма, куча света, интересные модели ждут фотографов, которые придут на воркшоп от фотостудии Artroom и «Академии фотографии». Съемка пройдет на улице с использованием генератора, дым-машины и освещения Dedolight. Подробности в группе — http://vk.com/artroomwork.
Фестивали
Многие тюменцы в эти выходные направятся на фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который проходит под Тобольском. В программе турниры лучников, боевые столкновения, ярмарка раннего Средневековья, бросание бревна и пня, бой со сковородой, раздевание воина и многое другое. Вы сможете посетить исторический лагерь, а также принять участие в ночном open air «Медовый пир». Вход — 100 рублей. Подробности на сайте http://www.abalak.su/pole.html.
Туристическая компания Weekend предлагает отправиться на фестиваль организованно, на один день. Стоимость — 1290 рублей. Звоните: 55-16-27.