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Из Тюменской области в Азербайджан отправили 16 нелегалов

4 июля 2014, 15:01
Без регистрации иностранный гражданин вправе находится на территории нашего государства не более 90 суток. В рамках последней проверки из Тюменской области выдворили 16 нелегалов.

Всего с начала года выдворено 388 нелегалов, эта цифра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше в 3 раза, что связано с ужесточением законодательства, сообщает УФМС России по Тюменской области.

«16 нелегалов минувшей ночью были выдворены отделом миграционного контроля УФМС России по Тюменской области в родной Азербайджан. Около 5 часов утра самолет рейсом Тюмень-Баку принял на борт сопровождаемых сотрудниками миграционной службы задержанных иностранцев», — сообщает ведомство.

Добавим, что в спецприемнике на улице Харьковской иностранцы находятся до решения суда. После работники службы судебных приставов провожают их до государственной границы. Это Ишим, Курганская область, аэропорты «Кольцово» и «Рощино».

Расходы за перелет выделяются из бюджета РФ. Потом эти расходы компенсируются родиной выдворяемого, реже — родственниками. Кроме того, мигранты обязаны выплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

#Новости#УФМС#Нелегальные мигранты#Женя#Общество
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