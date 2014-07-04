Из Тюменской области в Азербайджан отправили 16 нелегалов

Всего с начала года выдворено 388 нелегалов, эта цифра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше в 3 раза, что связано с ужесточением законодательства, сообщает УФМС России по Тюменской области.
«16 нелегалов минувшей ночью были выдворены отделом миграционного контроля УФМС России по Тюменской области в родной Азербайджан. Около 5 часов утра самолет рейсом Тюмень-Баку принял на борт сопровождаемых сотрудниками миграционной службы задержанных иностранцев», — сообщает ведомство.
Добавим, что в спецприемнике на улице Харьковской иностранцы находятся до решения суда. После работники службы судебных приставов провожают их до государственной границы. Это Ишим, Курганская область, аэропорты «Кольцово» и «Рощино».
Расходы за перелет выделяются из бюджета РФ. Потом эти расходы компенсируются родиной выдворяемого, реже — родственниками. Кроме того, мигранты обязаны выплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.