«Инфотех-2014»: старт дан

Волна уникальных информационных решений прокатилась за последние несколько лет по Тюменской области в рамках реализации проекта «Электронное правительство». Цель проекта — бесплатное обучение населения компьютерной грамотности, покрытие территории бесплатным wi-fi, информатизация сферы здравоохранения, а также перевод госуслуг в электронный вид. Такие изменения стали заметны не только жителям области, но и были отмечены на федеральном уровне.