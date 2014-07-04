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«Инфотех-2014»: старт дан

4 июля 2014, 13:39
Определены даты главного ежегодного IT-события региона: 10 и 11 сентября в Тюменском технопарке уже в седьмой раз состоится форум-выставка информационных технологий «Инфотех-2014».
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Тюмень

Определены даты главного ежегодного IT-события региона: 10 и 11 сентября в Тюменском технопарке уже в седьмой раз состоится форум-выставка информационных технологий «Инфотех-2014».

Волна уникальных информационных решений прокатилась за последние несколько лет по Тюменской области в рамках реализации проекта «Электронное правительство». Цель проекта — бесплатное обучение населения компьютерной грамотности, покрытие территории бесплатным wi-fi, информатизация сферы здравоохранения, а также перевод госуслуг в электронный вид. Такие изменения стали заметны не только жителям области, но и были отмечены на федеральном уровне.

Большое значение в стремительном развитии информатизации имеет обмен опытом, который приветствуется и активно поддерживается правительством Тюменской области. Специализированные площадки «Инфотеха» охватывают интересы коммерческих и государственных структур, опытных и будущих специалистов IT-сферы.

Участие в форуме является бесплатным. On-line заявку можно подать на сайте www.infotex72.ru, подробности по тел.: 56-00-56.

Фото: http://www.infotex72.ru

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