Горячие новости: эпидемия кори, вывоз алкоголя из «Лозы» и новая дорога на Монтажников

Из «Лозы» на ул. Профсоюзной вывезен весь алкоголь — эта новость не оставила равнодушными более 4 тысяч посетителей портала NashGorod.ru. Напомним, что тюменская полиция после проведения многочисленных рейдов по магазинам города арестовала более 5 тысяч литров алкогольной продукции. Повторный визит полицейских показал, что горячительные напитки не смотря ни на что беспрепятственно продолжают красоваться на прилавках «Лозы». «Трагедия. Город остался без алкоголя» — прокомментировал ситуацию один из посетителей портала. Многие горожане уверены, что данная мера показная, ведь на носу выборы. Один из предприимчивых тюменцев оставил следующий комментарий: «В чём смысл таких акций? Думаете с закрытием «Лозы и прочих не купить алкоголь после 23–00?» Всего эту новость прокомментировали более 50 человек.