Горячие новости: эпидемия кори, вывоз алкоголя из «Лозы» и новая дорога на Монтажников

Впрочем, нашлись и те, которым данное событие пришлось по душе. Нововведение в нашем городе — дорога по улице Монтажников, строительство которой ведется полных ходом, также вызвало у жителей Тюмени неоднозначную реакцию.
Более 12 тысяч пользователей портала NashGorod.ru ознакомились с пугающей статистикой заболеваемости корью среди тюменцев. Оказывается, этот страшный недуг имеет целых 47 очагов распространения! Уже на данный момент корью болеют 38 тюменцев. Пока Роспотребнадзор не поддерживает идею введения карантина даже в детских учреждениях, объясняя это тем, что данная мера бесполезна до тех пор, пока горожане отказываются от прививок. «А чего кори бояться? Лечение бесплатное, да еще и на работе больничный оплачивают» — написал в своих комментариях один из посетителей портала.
Из «Лозы» на ул. Профсоюзной вывезен весь алкоголь — эта новость не оставила равнодушными более 4 тысяч посетителей портала NashGorod.ru. Напомним, что тюменская полиция после проведения многочисленных рейдов по магазинам города арестовала более 5 тысяч литров алкогольной продукции. Повторный визит полицейских показал, что горячительные напитки не смотря ни на что беспрепятственно продолжают красоваться на прилавках «Лозы». «Трагедия. Город остался без алкоголя» — прокомментировал ситуацию один из посетителей портала. Многие горожане уверены, что данная мера показная, ведь на носу выборы. Один из предприимчивых тюменцев оставил следующий комментарий: «В чём смысл таких акций? Думаете с закрытием «Лозы и прочих не купить алкоголь после 23–00?» Всего эту новость прокомментировали более 50 человек.
Третьей в рейтинге стала новость о строительстве ул. Монтажников на участке от Широтной до Федюнинского. По утверждению подрядчика, проектируемый участок шестиполосной дороги расположится в створе уже существующей улицы до 1 декабря текущего года. Также в планах строителей переустройство электрических сетей, устройство наружного освещения, дождевой канализации и светофорных объектов. До конца 2015 года задумано возвести двухполосный проезд до улицы Возрождения. Единой реакции на сообщение у пользователей портала NashGorod.ru нет. Многие с нетерпением ждут новую дорогу, другие же сетуют на то, что с ее появлением можно будет забыть о чистом воздухе. Неравнодушными к ситуации оказались более 3000 человек.
Начинается новая неделя, она принесет нам много новых горячих новостей, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги» — заявленные истории из жизни часто становятся статьями в разделе «Сюжеты нашего города». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.