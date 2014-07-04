Газ и бензин за месяц подорожали

95-й на «Лукойле» стал продаваться вместо 34 по 34,5 руб., на «Роснефти» — по 32,8 вместо 32,5 руб., а на «Фенике» стоимость его выросла с 32,7 до 38,2 руб. Цена на 98-й выросла на «Лукойле» — с 35,85 до 36,85 руб., и на «Фенике» — с 34,5 до 35 руб.