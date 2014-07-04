Газ и бензин за месяц подорожали

Согласно данным мониторинга NashGorod.ru, еще месяц назад на АЗС компании «Газпромнефть-Урал» голубое топливо стоило 14,5 руб., теперь — 15 руб. На 50 коп. подорожал газ и на «Нью Петрол Тюмень» — с 13,5 до 14 руб.
На сети АЗС «Кондор» дизель подешевел на 3 руб. — с 34 до 31 руб., на «Роснефти» ценник изменился с 33,9 до 33,5 руб.
АИ-92, АИ-95 и АИ-98 стали дороже на трех тюменских заправках. 92-й на «Лукойле» подорожал на 50 коп. — с 31,35 до 31,85 руб., на 30 коп. на «Роснефти» — с 30,5 до 30,8 руб., и на «Фенике» — с 30,7 до 31 руб.
95-й на «Лукойле» стал продаваться вместо 34 по 34,5 руб., на «Роснефти» — по 32,8 вместо 32,5 руб., а на «Фенике» стоимость его выросла с 32,7 до 38,2 руб. Цена на 98-й выросла на «Лукойле» — с 35,85 до 36,85 руб., и на «Фенике» — с 34,5 до 35 руб.