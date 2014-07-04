Фестиваль «Здравый смысл»: три месяца уличного спорта

Директор департамента образования города Тюмени Андрей Степанов отметил, что занятия спортом важны не только для общего развития, но также и для успехов в учебе. «Юные спортсмены не просто очень организованы, конструктивны, но и очень мотивированы, что проявляется не только в успехе в спорте, но и в общественной деятельности. И в этом проекте важно, что не мы, старшие товарищи, объясняем ребятам, что это полезно, а сами ребята собираются и просто занимаются спортом», — сказал он.