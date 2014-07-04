Фестиваль «Здравый смысл»: три месяца уличного спорта

Проект включает в себя восемь программ, которые рассчитаны на разные целевые аудитории, исходя из спортивной предпочтений молодежи, возраста участников и так далее. Так, в рамках фестиваля «Здравый смысл» тюменцы смогут пройти экстремальную полосу препятствий «Стальной характер». По словам организаторов проекта, для прохождения этого тура необходима серьезная физическая подготовленность. Те же, кого интересует иная сторона здорового образа жизни, могут принять участие в конкурсе социальных роликов на эту тему.
Также на протяжении трех месяцев по всему городу будут проходить общие тренировки участников под руководством профессиональных тренеров. Занятия продлятся вплоть до закрытия фестиваля, которое пройдет 21 сентября.
Что касается официального открытия проекта, то оно прошло на днях на площадке ДИ «Пионер». Поддержать создателей «Здравого смысла» пришли тюменские политики, помогающие в развитии программы. Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин рассказал о пользе проекта для молодежи: «В летнее время у молодежи появляется возможность заниматься физической культурой на открытых площадок. Эта программа направлена на неформальные виды спорта, поэтому мы с удовольствием поддерживаем ее, и в дальнейшем постараемся сделать этот проект масштабным, чтобы вся молодежь региона поддерживала здоровый образ жизни, и „здравый смысл“ не пропадал».
После официальной части гости презентации увидели, как будут проходить тренировки и соревнования в ближайшие три месяца. Показательные матчи устроили тюменские команды по баскетболу и американскому футболу. Также на специально установленных для этого проекта турниках успели потренироваться и дети, и взрослые спортсмены.
Директор департамента образования города Тюмени Андрей Степанов отметил, что занятия спортом важны не только для общего развития, но также и для успехов в учебе. «Юные спортсмены не просто очень организованы, конструктивны, но и очень мотивированы, что проявляется не только в успехе в спорте, но и в общественной деятельности. И в этом проекте важно, что не мы, старшие товарищи, объясняем ребятам, что это полезно, а сами ребята собираются и просто занимаются спортом», — сказал он.
Добавим, что за несколько дней до начала проекта он был представлен на молодежном форуме «Утро-2014». Там программа заняла второе место в конкурсе грантов, и это помогло в реализации «Здравого смысла». Теперь, как говорят организаторы, они хотят установить на территории Тюмени 15 турниковых комплексов для доступных занятий спортом, ведь главная цель «Здравого смысла» — мотивация тюменской молодежи к здоровому образу жизни.
Отметим, что в этом году фестиваль «Здравый смысл» будет проходить не только на территории Тюмени, но также в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.
Обо всех главных событиях «Здравого смысла» вы сможете узнать на официальной страничке проекта ВКонтакте — vk.com/zdravyi_smysl.
Александр Безьянов