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Евгения Шарыгина так и не нашлась. Поиски продолжаются

4 июля 2014, 16:35
В Тюменском районе продолжаются поиски жительницы Салаирки Евгении Шарыгиной, которая ушла из дома 26 июня и до сих пор не вернулась. Местонахождение женщины все еще не установлено.
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Тюмень

Напомним, изначально сотрудники полиции предполагали, что женщина заблудилась в лесу. Эту версию не сбрасывают со счетов и сейчас, несмотря на то, что прочесывание территории вблизи Салаирки результатов не принесло. Полицейским помогали сотрудники ТОСЭР. Как отметили в пресс-центре ведомства, спасатели проводили поисковые работы в лесу, а также с лодки осматривали береговую линию водоемов — было предположение, что женщина могла утонуть. Водолазы ТОСЭР к поисковым мероприятиям пока не привлекались.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что полиция не прекращает поиски Евгении Шарыгиной. В МО МВД России «Тюменский» добавили, что в розыскных мероприятиях сейчас применяется беспилотный летательный аппарат, а вот волонтеры, как в первые дни поисков, пока не нужны.

Если вы знаете что-либо о возможном местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам 30-02-02, 30-13-67 или родственникам по телефонам 77-40-57, 74-68-10, 78-81-36. В день исчезновения Евгения Шарыгина была одета в синюю куртку-спецовку со светоотражающими вставками на плечах, темные брюки и розовые сланцы.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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