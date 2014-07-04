Евгения Шарыгина так и не нашлась. Поиски продолжаются

Напомним, изначально сотрудники полиции предполагали, что женщина заблудилась в лесу. Эту версию не сбрасывают со счетов и сейчас, несмотря на то, что прочесывание территории вблизи Салаирки результатов не принесло. Полицейским помогали сотрудники ТОСЭР. Как отметили в пресс-центре ведомства, спасатели проводили поисковые работы в лесу, а также с лодки осматривали береговую линию водоемов — было предположение, что женщина могла утонуть. Водолазы ТОСЭР к поисковым мероприятиям пока не привлекались.