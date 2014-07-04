Биатлонисты Логинов, Печенкин и Лапшин будут выступать за Тюменскую область

«В мае они прибыли к нам и подписали контракты, согласно которым будут выступать за Тюменскую область ближайшие четыре года, то есть, включая следующую зимнюю Олимпиаду. Таким образом, была запущена процедура перехода спортсменов. Причём отмечу, что впервые в истории СБР наша сторона оплатила всю необходимую сумму компенсации, полагающуюся региону, который ранее представлял биатлонист. Раньше это или не делали, или выплачивали какую-то часть денег», — отметил Кугаевский.