Биатлонисты Логинов, Печенкин и Лапшин будут выступать за Тюменскую область

22-летний призер этапов Кубков мира Александр Логинов ранее представлял Саратовскую область. Как рассказал в интервью АСН «Тюменская арена» старший тренер мужской сборной Тюменской области Максим Кугаевский, биатлонист попросил рассмотреть вопрос о его переходе в тюменскую команду еще после Олимпиады в Сочи.
«Я потом пообщался со старшим тренером сборной России Александром Касперовичем, и он был не против этого. Мы сделали предложение и первому наставнику Логинову — Екатерине Халиуллиной о переезде в Тюмень. Но она решила остаться работать в спортшколе в Саратове», — говорит Максим Кугаевский.
На чемпионате России, проходившем в марте в Ханты-Мансийске, к тюменскому тренеру с той же просьбой обратились Лапшин и Печенкин. Опытный спортсмен Тимофей Лапшин ранее выступал за Москву, а перспективный биатлонист, победитель Всемирной зимней универсиады Александр Печенкин — за Пермский край. По итогам консультаций с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и директором регионального департамента по спорту и молодёжной политике Дмитрием Грамотиным было решено создать необходимые условия для этих биатлонистов.
«В мае они прибыли к нам и подписали контракты, согласно которым будут выступать за Тюменскую область ближайшие четыре года, то есть, включая следующую зимнюю Олимпиаду. Таким образом, была запущена процедура перехода спортсменов. Причём отмечу, что впервые в истории СБР наша сторона оплатила всю необходимую сумму компенсации, полагающуюся региону, который ранее представлял биатлонист. Раньше это или не делали, или выплачивали какую-то часть денег», — отметил Кугаевский.
По его словам, размер компенсации составил примерно от полутора до двух миллионов рублей за каждого спортсмена.
Александр Логинов, Тимофей Лапшин и Александр Печенкин будут представлять тюменский центр спортивной подготовки. Им предоставят служебные квартиры и обеспечат достойной зарплатой.
На фото Тимофей Лапшин (источник: официальный сайт СБР)