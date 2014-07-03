Вандалы разбивают светофоры на железной дороге

Так, в 1 полугодии зафиксировано 4 случая наложения на рельсы посторонних подозрительных предметов. Например, 25 июня на перегоне Ялуторовск-Заводоуковск неизвестный злоумышленник принес на железнодорожные пути бетонный столбик. Только благодаря точным и своевременным действиям машиниста грузового поезда, успевшего вовремя заметить посторонний предмет на рельсах, удалось избежать нештатной ситуации. А 2 марта на станции Безруково хулиган, личность которого пока не установлена, бросил в стекло кабины локомотива движущегося поезда пакет.