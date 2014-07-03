Вандалы разбивают светофоры на железной дороге

В первом полугодии 2014 года зафиксирован 361 случай незаконного вмешательства в деятельность Свердловской железной дороги в границах Тюменского региона обслуживания, предотвращено 44 хищения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Так, в 1 полугодии зафиксировано 4 случая наложения на рельсы посторонних подозрительных предметов. Например, 25 июня на перегоне Ялуторовск-Заводоуковск неизвестный злоумышленник принес на железнодорожные пути бетонный столбик. Только благодаря точным и своевременным действиям машиниста грузового поезда, успевшего вовремя заметить посторонний предмет на рельсах, удалось избежать нештатной ситуации. А 2 марта на станции Безруково хулиган, личность которого пока не установлена, бросил в стекло кабины локомотива движущегося поезда пакет.
С началом летних каникул выросло и количество хулиганских действий со стороны подростков: на перегоне Заводоуковск — Новая Заимка работники правоохранительных органов задержали 4 школьников, которые складывали камни на железнодорожные пути.
Особую обеспокоенность вызывают факты разблокировки и хищения элементов устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) — в 1 полугодии зарегистрировано 9 таких случаев. Вандалы разбивают линзы светофоров, повреждают провода и муфты светофоров, вырубают дроссель-трансформаторные перемычки, что может негативно сказаться на безопасности движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД по Тюменской области.
Всего за 6 месяцев 2014 года в Тюменском регионе СвЖД зарегистрировано 55 случаев хищений, в том числе 11 случаев краж цветных металлов, 2 — нефтепродуктов, 25 — деталей верхнего строения пути. Ущерб, нанесенный железнодорожной инфраструктуре, составил более 1 миллиона рублей.
Благодаря совместным действиям транспортной полиции, железнодорожных предприятий и ведомственной охраны за 6 месяцев 2014 года в Тюменском регионе СвЖД по фактам хищений задержано 44 человека, на 23 из них дело передано в суд.
Свердловская железная дорога напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность.