В Тюмени откроется еще один магазин SPAR

Главное отличие нового магазина, как и всех магазинов SPAR, — широкий ассортимент продукции категории FRESH: в магазине стало намного больше охлажденного мяса и рыбы, молочных продуктов от местных фермерских хозяйств, а также свежих фруктов и овощей. Кроме того, линейка магазина пополнилась товарами собственной марки SPAR c узнаваемым логотипом — это продукция европейских производителей, которая отличается высоким качеством и ценами, соответствующими лучшим из известных товаров-аналогов.