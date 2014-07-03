В Тюмени откроется еще один магазин SPAR

Как сообщают в торговой компании холдинга «Партнер», для удобства покупателей ребрендинг магазина был проведен в максимально короткие сроки. В обновленном магазине (торговая площадь 402 кв.м.) оборудованы высокотехнологичные печи и собственный цех по производству салатов. Кроме того, в процессе ребрендинга была обновлена кассовая линейка и усовершенствован алкогольный бутик.
Главное отличие нового магазина, как и всех магазинов SPAR, — широкий ассортимент продукции категории FRESH: в магазине стало намного больше охлажденного мяса и рыбы, молочных продуктов от местных фермерских хозяйств, а также свежих фруктов и овощей. Кроме того, линейка магазина пополнилась товарами собственной марки SPAR c узнаваемым логотипом — это продукция европейских производителей, которая отличается высоким качеством и ценами, соответствующими лучшим из известных товаров-аналогов.
Товары линейки SPAR — по большей части бакалейная продукция и консервация (джемы, печенье, паста, оливки, разнообразные виды масел и соусов), и при этом линейка постоянно расширяется. Для особо избирательных клиентов торговая сеть разработала линейку товаров SPAR PREMIUM — это товары экстра-класса из Австрии.
Новый магазин на улице Малыгина откроется для покупателей 4 июля в 14.00 часов. 4, 5 и 6 июля каждому покупателю SPAR дарит бонусную карту SPAR в подарок.
Для справки: В начале 2012 года Торговая компания Холдинга «Партнер» подписала лицензионный договор с компанией SPAR International. По условиям данного соглашения Холдинг «Партнер» получает эксклюзивное право на использование бренда SPAR на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.
SPAR International — одна из самых крупных международных торговых сетей, работающая в 36 странах мира и имеющая в своем составе более 13700 магазинов. В России сеть SPAR успешно развивается с 2000 года. По показателям 2011 г. SPAR входит в десятку крупнейших розничных сетей России.