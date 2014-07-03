Украинские беженцы едут и едут в Тюмень

Как рассказала руководитель Общественного центра содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, заместитель секретаря Общественной палаты Светлана Ярославова, в день прибывает по 20 семей с детьми.
«Узнав, что в Тюмени создан такой Центр содействия, люди начали приезжать из Тобольска, Ишима и других районов. Мы их одеваем, предоставляем питание, но с жильем возникают трудности», — сказала Светлана Ярославова.
Беженцы из Украины останавливаются у родственников, знакомых, ночуют семьями по восемь человек в однокомнатных квартирах. На сегодняшний день расселено 12 семей, это около 40 человек. В основном, тюменцы предлагают дома в деревнях для расселения, но это все временно.
«Легального решения проблемы расселения беженцев в России нет. К примеру, если происходят какие-либо природные катастрофы, людям дают жилье. Украинцы же попадают под программу переселения соотечественников, которая предоставляет землю и субсидии, но стартового капитала у них нет, — отметила руководитель Общественного центра. — Некоторые граждане готовы бесплатно отдать землю под строительство дома, но ведь и строить его на что-то нужно. Поэтому такие условия не подходят для украинских мигрантов».
Светлана Ярославова также отметила, что наиболее необходимы продовольственные товары, постельное белье, а также кастрюли, утюги, сковородки и принадлежности личной гигиены. Поступает помощь с кондитерскими изделиями, крупами, макаронам. В центр скоро поступит холодильное оборудование и начнется прием скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, яиц и фруктов.
Фото: omskregion.info