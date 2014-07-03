Украинские беженцы едут и едут в Тюмень

«Легального решения проблемы расселения беженцев в России нет. К примеру, если происходят какие-либо природные катастрофы, людям дают жилье. Украинцы же попадают под программу переселения соотечественников, которая предоставляет землю и субсидии, но стартового капитала у них нет, — отметила руководитель Общественного центра. — Некоторые граждане готовы бесплатно отдать землю под строительство дома, но ведь и строить его на что-то нужно. Поэтому такие условия не подходят для украинских мигрантов».