Тюменцам рассказывают о первом на Руси очкарике и вареных арбузах

Пройдите через десяток залов, напичканных мультимедийными установками, и вы пронесетесь через века истории нашего государства. Такое увлекательное путешествие ожидает посетителей выставки «Православная Русь».
В каждом зале выставки размещается множество сенсорных экранов, благодаря которым можно узнать дополнительную информацию об истории или прочитать то, что было упущено во время экскурсии. Также посетители выставки могут поучаствовать в викторине и проверить, насколько они усвоили информацию, а также узнать дополнительные интересные факты.
Хоть технологичная составляющая выставки и впечатляет — здесь она не самая главная.
Есть на выставке и два кинозала, где показываются ролики об исторических событиях времен правления Романовых. Проникнуться атмосферой России времен Романовых помогает фоновая музыка, написанная в эту эпоху.
«Никогда не видела раньше ничего подобного. Потрясло еще и само содержание выставки, ведь в школьных учебниках мы читали совсем другое».
Хоть технологичная составляющая выставки и впечатляет — здесь она не самая главная, ведь в основном посетители приходят, чтобы узнать что-то новое или освежить в памяти знания, полученные еще в школе. Экскурсоводы рассказывают о каждом представителе семьи Романовых, который стоял у власти, не обходя вниманием никого, показывают как положительные, так и отрицательные итоги их правления.
Более доступной эту информацию делают плакаты и стенды, которые также находятся по всему периметру выставки. На них изображены схемы и диаграммы, показывающие, как изменилось население, территория страны и так далее. Такую информацию зрительно воспринимать и запоминать гостям гораздо легче.
Пройдите через десяток залов, напичканных мультимедийными установками, и вы пронесетесь через века истории нашего государства.
Помимо описания важных для истории нашей страны вех во время экскурсии рассказывают также интересные факты о правлении русских царей. Так, например, царя Михаила Федоровича можно смело назвать первым на Руси очкариком, ведь он очень любил диковинные вещи, привозимые из-за морей. При нем же в 1636 году появился первый утюг, сделанный из чугуна, который нагревали на печи, чтобы разглаживать ткани. А сын Михаила Федоровича Алексей застал эпоху первых арбузов. Правда, ели их не сырыми, а варили с острыми пряностями. Эти занимательные факты являются лишь малой частью того, что открывается для гостей выставки.
Своими впечатлениями об увиденном поделилась посетительница экспозиции Марина Евгеньевна: «Я в восторге, никогда не видела раньше ничего подобного. Но потрясло еще и само содержание выставки, ведь в школьных учебниках мы читали совсем другое. Теперь на многое открыла глаза и стала понимать очевидные вещи».
Несмотря на то, что представленная выставка будет в нашем городе всего до 6-го июля, посетить ее стоит, ведь столь технологически оснащенные экспозиции Тюмень видит не часто. Подстегивать на посещение тюменцев должны также бесплатный вход и тот факт, что они одни из первых увидели то, что скоро произведет фурор во всей стране.