Тюменцам рассказывают о первом на Руси очкарике и вареных арбузах

Помимо описания важных для истории нашей страны вех во время экскурсии рассказывают также интересные факты о правлении русских царей. Так, например, царя Михаила Федоровича можно смело назвать первым на Руси очкариком, ведь он очень любил диковинные вещи, привозимые из-за морей. При нем же в 1636 году появился первый утюг, сделанный из чугуна, который нагревали на печи, чтобы разглаживать ткани. А сын Михаила Федоровича Алексей застал эпоху первых арбузов. Правда, ели их не сырыми, а варили с острыми пряностями. Эти занимательные факты являются лишь малой частью того, что открывается для гостей выставки.