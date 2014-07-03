Тюменский инспектор награжден за победу в конкурсе

Рамиль сразу после окончания тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева в 2008 году, пришел служить в органы внутренних дел. В этом году он задержал 45 водителей в состоянии опьянения, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Тобольский». Наверняка, спас чью-то жизнь. А вот своей жизнью инспектору Гафурову приходится рисковать, он раскрыл 4 преступления, что и послужило главной причиной победы в номинации «Верность долгу».