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Три тюменца в топ-10 по итогам двух этапов «RDS-Урал»

3 июля 2014, 10:05
По итогам первой половины сезона-2014 гоночной серии «RDS-Урал» в десятке лучших гонщиков оказались три представителя Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В Перми 28–29 июня прошел второй этап чемпионата УрФО по дрифту, который позволил подвести промежуточные итоги первенства. В личном зачёте пока лидируют представитель Челябинска Сергей Кайгородов, выигравший обе прошедших гонки, и пилот из Омска Глеб Шааб, дважды поднимавшийся на подиум. Третье место среди спортсменов занимает представитель Тюмени Руслан Худатов, который благодаря своему второму месту на пермском этапе смог отыграть сразу три позиции в личном зачете. Замыкают топ-10 имеющие на своем счету равное количество зачетных баллов тюменцы Александр Шарий и Максим Богородицкий.

Среди команд лидирует омская дружина OmTu Drift, на втором месте идет коллектив «Нормально» из Екатеринбурга, а замыкает тройку TrampStyle из Челябинска. Тюменская команда In Japan пока на четвертом месте.

Впереди у спортсменов еще два этапа — третья гонка сезона состоится в июле в Кургане, а завершится сезон в августе в Тюмени.

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