Три тюменца в топ-10 по итогам двух этапов «RDS-Урал»

В Перми 28–29 июня прошел второй этап чемпионата УрФО по дрифту, который позволил подвести промежуточные итоги первенства. В личном зачёте пока лидируют представитель Челябинска Сергей Кайгородов, выигравший обе прошедших гонки, и пилот из Омска Глеб Шааб, дважды поднимавшийся на подиум. Третье место среди спортсменов занимает представитель Тюмени Руслан Худатов, который благодаря своему второму месту на пермском этапе смог отыграть сразу три позиции в личном зачете. Замыкают топ-10 имеющие на своем счету равное количество зачетных баллов тюменцы Александр Шарий и Максим Богородицкий.