С молодежного форума «Утро-2014» тюменцы привезли более 1 миллиона рублей

Валерий и Евгения Дегтянниковы заняли третье место за проект «Бампербол» в рамках образовательной площадки «Урал предприимчивый» и получили 80000 рублей. Данный проект представляет собой особый вид футбола. Игра ведется по стандартным правилам, но креативность идеи заключается в том, что игроки надевают на себя сверху большие надувные сферы. Таким образом, передвижения на поле в огромном шаре напоминают бег по батуту, что приносит массу ярких впечатлений участникам игры. К тому же, такой оригинальный костюм полностью защищает от травм, которые часто случаются у футболистов. Валерий и Евгения планируют организовать целую серию игр, которые будут проходить на дворовых площадках Тюмени. В дальнейшем такие мероприятия станут в нашем городе регулярными и объединят всех поклонников футбола. В данный момент ведется закупка шаров и аренда игровых площадок.