С молодежного форума «Утро-2014» тюменцы привезли более 1 миллиона рублей

Вторая смена уральского молодежного форума «Утро-2014» подошла к концу. Тюменская делегация снова оказалась в числе победителей всевозможных конкурсов и в призерах грантового конкурса, заработав 540000 рублей. А общая сумма, которую получили тюменцы за обе смены, равна 1040000 рублей.
Смена проходила в период с 25 по 29 июня. На ней работали 4 образовательные площадки: «Урал трудовой», «Урал творческий», «Урал предприимчивый» и «Урал информационный». Тюменская область была ответственна за информационное направление, которое делилось на 3 части: ТВ, радио и копирайтинг.
В течение всей смены участники форума, решившие узнать больше о работе на телевидении, снимали ролики. Те, кто захотел повысить квалификацию в области радио, радовали остальных участников форума работой радиорубки. При этом были как прямые эфиры, так и программы в записи. Молодые пишущие журналисты готовили интервью, работали в аналитических жанрах, вели блоги и собирали новости. Лучшие тексты, ролики и записи радиоэфиров попали на страницу форума на молодежном сайте moi-portal.ru.
Экспертами информационной площадки, темой которой было продвижение личного бренда и собственного СМИ, выступили генеральный директор «Новости Югры» Эдуард Нугуманов, доцент кафедры журналистики Пермского государственного национального исследовательского университета Иван Печищев и SMM-креатор агентства Red Keds (Москва) Василий Богданов. Эдуард Нугуманов прочел лекцию по созданию успешных локальных СМИ, в которой обосновал идею, что не нужно потакать аудитории, необходимо ориентироваться на себя — это делает журналиста не только успешным, но и счастливым. Иван Печищев провел серию интерактивных занятий на тему «Правда и ложь в СМИ». Василий Богданов же посвятил свои мастер-классы продвижению личного бренда в социальных сетях. По итогом форума «Утро-2014» наиболее успешные тюменцы получили гранты на реализацию своих проектов.
Не нужно потакать аудитории, необходимо ориентироваться на себя — это делает журналиста не только успешным, но и счастливым.
Валерий и Евгения Дегтянниковы заняли третье место за проект «Бампербол» в рамках образовательной площадки «Урал предприимчивый» и получили 80000 рублей. Данный проект представляет собой особый вид футбола. Игра ведется по стандартным правилам, но креативность идеи заключается в том, что игроки надевают на себя сверху большие надувные сферы. Таким образом, передвижения на поле в огромном шаре напоминают бег по батуту, что приносит массу ярких впечатлений участникам игры. К тому же, такой оригинальный костюм полностью защищает от травм, которые часто случаются у футболистов. Валерий и Евгения планируют организовать целую серию игр, которые будут проходить на дворовых площадках Тюмени. В дальнейшем такие мероприятия станут в нашем городе регулярными и объединят всех поклонников футбола. В данный момент ведется закупка шаров и аренда игровых площадок.
Передвижения на поле в огромном шаре напоминают бег по батуту, что приносит массу ярких впечатлений участникам игры.
Второе место на форуме «Утро-2014» завоевал тюменец Степан Панов с проектом «Перезагрузка», идея которого заключается в активной работе клуба для молодых инвалидов. В рамках его функционирования будет осуществляться адаптация, реабилитация, а также дополнительное образование людей с ограниченными возможностями. Восстановление инвалидов будет происходить по уникальному методу арт-терапии, т. е. с помощью творчества. Участники клуба смогут играть в интеллектуальные игры, заниматься лепкой из глины, вышиванием, музыкой, вокалом и другими видами искусства. Достижения молодых инвалидов можно будет оценить на выставке, которую Степан планирует открыть в декабре, ко Всемирному дню инвалидов. Выставка станет доступной для посетителей с сентября по май. На реализацию своего проекта Степан получил грант в размере 170000 рублей.
Святослав Варнашов, представивший проект по рекламе рабочих профессий через видеоролики, также получил 2 место и 150000 рублей. В рамках этого проекта будет проведена активная пропаганда поступления в технические учебные заведения на рабочие специальности. Святослав планирует увеличить количество рабочих рук в нашем городе как минимум на 10%. Цель проекта — показать молодым людям престижность, востребованность и привлекательность многих рабочих профессий. Святослав намерен по средствам снятия роликов, героями которых станут представители рабочих профессий, продемонстрировать их высокий интеллектуальный уровень, стабильный доход и возможность постоянного роста.
Святослав планирует увеличить количество рабочих рук в нашем городе как минимум на 10%.
Больше всех на форуме «Утро-2014» отличился Андрей Зубов. Ему досталось первое место за проект «Почему Тюмень?» Заручившись поддержкой молодых журналистов, Андрей планирует показать, что каждый человек способен добиться колоссальных успехов, не оставляя родной Тюмени. В его планах — отыскать 8 специалистов, построивших блистательную карьеру в нашем городе, проследить за их жизнью в течение нескольких дней и наглядно продемонстрировать тюменцам на телевидении и в интернете. В данный момент Андрей занимается закупкой съемочного оборудования, на что ему выделили грант в размере 140000 рублей.
Напомним, что молодежный форум «Утро-2014» проходил на территории пансионата «Карагайский бор» в Челябинской области и собрал порядка 1500 участников из регионов Уральского федерального округа, Крыма и Казахстана. Форум проходит в 4-й раз. Его география, количество участников раз от раза увеличиваются.