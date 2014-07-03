Реклама медуслуг вновь разрешена в немедицинских изданиях

Теперь это несоответствие устранено. В частности, подписанным документом вносится изменение в закон о рекламе, согласно которому медуслуги можно рекламировать вне мест проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций, а также в неспециализированных средствах массовой информации. При этом речь идет о всевозможных способах диагностики, лечения и мер профилактики (например, массаже). В то же время запрет на рекламные сообщения о том, что клиника проводит аборты, остается по-прежнему в силе.