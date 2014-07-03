nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Реклама медуслуг вновь разрешена в немедицинских изданиях

3 июля 2014, 10:51
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О рекламе».
Сюжет
Тюмень

Поправки направлены на устранение противоречий в статье закона, касающихся требований к распространению рекламы медицинских услуг. С одной стороны, пациенты имеют право на полную и достоверную информацию о возможностях предоставляемого им лечения в выбранной ими медорганизации. С другой — действовал новый порядок рекламы медуслуг — законодатели запретили рекламировать их в немедицинских СМИ, оставив эту информацию исключительно для медицинских конференций и профессиональных изданий. Об этом сообщает RG.RU

Теперь это несоответствие устранено. В частности, подписанным документом вносится изменение в закон о рекламе, согласно которому медуслуги можно рекламировать вне мест проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций, а также в неспециализированных средствах массовой информации. При этом речь идет о всевозможных способах диагностики, лечения и мер профилактики (например, массаже). В то же время запрет на рекламные сообщения о том, что клиника проводит аборты, остается по-прежнему в силе.

Фото: winness.ru

#Новости#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25