NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Франция — Германия

Матч Германия — Франция украсил бы финал хоть европейского первенства, хоть чемпионата мира. Однако правила есть правила, и одна из этих сильных сборных не дойдет на нынешнем мундиале даже до полуфинала. При этом, нельзя не отметить, что как Франция, так и Германия потрепали нервы своим болельщикам. В 1/8 финала французы играли с нигерийцами, а немцы — с парнями из Алжира. И если «мушкетеры» хотя бы к концу матча доказали свое превосходство двумя забитыми мячами, то сборной Германии пришлось биться за выход в четвертьфинал до последнего — дошло до серии послематчевых пенальти.
Кто победит в этом противостоянии, затрудняются сказать даже букмекеры: коэффициенты на выигрыш обеих команд практически одинаковые. Но, возможно, пользователи Nashgorod.ru разберутся в ситуации лучше.
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Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
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