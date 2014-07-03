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NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Франция — Германия

3 июля 2014, 15:47
Две европейские сборные, два фаворита ЧМ-2014 — команды Франции и Германии — сойдутся на футбольном поле 4 июля в рамках четвертьфинала бразильского мундиаля. Что это будет за игра — o-la-la и sehr gut! Но с каким счетом закончится встреча «мушкетеров» и «немецкой машины»?
Сюжет
Тюмень

Матч Германия — Франция украсил бы финал хоть европейского первенства, хоть чемпионата мира. Однако правила есть правила, и одна из этих сильных сборных не дойдет на нынешнем мундиале даже до полуфинала. При этом, нельзя не отметить, что как Франция, так и Германия потрепали нервы своим болельщикам. В 1/8 финала французы играли с нигерийцами, а немцы — с парнями из Алжира. И если «мушкетеры» хотя бы к концу матча доказали свое превосходство двумя забитыми мячами, то сборной Германии пришлось биться за выход в четвертьфинал до последнего — дошло до серии послематчевых пенальти.

Кто победит в этом противостоянии, затрудняются сказать даже букмекеры: коэффициенты на выигрыш обеих команд практически одинаковые. Но, возможно, пользователи Nashgorod.ru разберутся в ситуации лучше.

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Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».

Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.

Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.

Итоги конкурса по матчу Франция — Германия будут подведены 5 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.

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