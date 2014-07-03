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Назвали лучших актеров наших театров

3 июля 2014, 12:55
Лучшие актерские работы театров Тюменской области по итогам сезона ежегодно определяют их творческие коллективы. Итоги конкурса подвели в конце июня в Тобольске.
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Тюмень

Конкурс на лучшие актерские работы проводит Тюменское отделение Союза театральных деятелей РФ совместно с областным и городским департаментами культуры. Лучшую женскую и мужскую роль в конце сезона определяют творческие коллективы четырех театров.

В этот раз мероприятие прошло в Тобольске в День города.

Лауреатов премии на лучшую роль сезона 2013–2014 года в театрах Тюменской области сообщило Тюменское отделение Союза театральных деятелей РФ.

Тюменский драматический театр

— Эвелина Ризепова

— Александр Кудрин

Лауреаты актерской премии «Надежда»

— Егор Медведев

— Дмитрий Куклев

Тюменский театр кукол

— Юлия Грофеева

— Алексей Усов

Лауреат актерской премии «Надежда»

— Анна Ганичева

Молодежный театр «Ангажемент»

— Игорь Кудрявцев

— Ксенья Кудрявцева

Лауреат актерской премии «Надежда»

— Юлия Шек

Премия «За служение Театру»

Капитолина Баженова — актриса Тюменского драматического театра

Николай Макаренко — актер Тобольского драматического театра

#Новости#Театр#Актеры#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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