Назвали лучших актеров наших театров

Конкурс на лучшие актерские работы проводит Тюменское отделение Союза театральных деятелей РФ совместно с областным и городским департаментами культуры. Лучшую женскую и мужскую роль в конце сезона определяют творческие коллективы четырех театров.
В этот раз мероприятие прошло в Тобольске в День города.
Лауреатов премии на лучшую роль сезона 2013–2014 года в театрах Тюменской области сообщило Тюменское отделение Союза театральных деятелей РФ.
Тюменский драматический театр
— Эвелина Ризепова
— Александр Кудрин
Лауреаты актерской премии «Надежда»
— Егор Медведев
— Дмитрий Куклев
Тюменский театр кукол
— Юлия Грофеева
— Алексей Усов
Лауреат актерской премии «Надежда»
— Анна Ганичева
Молодежный театр «Ангажемент»
— Игорь Кудрявцев
— Ксенья Кудрявцева
Лауреат актерской премии «Надежда»
— Юлия Шек
Премия «За служение Театру»
Капитолина Баженова — актриса Тюменского драматического театра
Николай Макаренко — актер Тобольского драматического театра