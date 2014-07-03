На Республики и Червишевском тракте отключат светофоры

Как сообщает «Тюменьгортранс», в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат светофоры:
— на пересечении Червишевского тракта и улицы Тимирязева;
— на пересечении улиц Пархоменко и Червишевского тракта;
— на улице Республики в районе кинотеатра «Космос»;
— на улице Республики в районе гостиницы «Восток»;
— на пересечении улиц Республики и Одесской;
— на пересечении улиц Республики и Мельникайте;
— на пересечении улиц Республики и Тульской.
Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города.