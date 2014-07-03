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На Республики и Червишевском тракте отключат светофоры

3 июля 2014, 20:43
В пятницу, 4 июля, в Тюмени с 13 до 17 часов будет отключено несколько светофорных объектов.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает «Тюменьгортранс», в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат светофоры:

— на пересечении Червишевского тракта и улицы Тимирязева;

— на пересечении улиц Пархоменко и Червишевского тракта;

— на улице Республики в районе кинотеатра «Космос»;

— на улице Республики в районе гостиницы «Восток»;

— на пересечении улиц Республики и Одесской;

— на пересечении улиц Республики и Мельникайте;

— на пересечении улиц Республики и Тульской.

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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