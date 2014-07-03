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Купить единую школьную форму можно будет на спецпортале

3 июля 2014, 17:37
Портал о школьной форме, где российские производители смогут представить продукцию с указанием цен и характеристик, появится в России, благодаря сайту можно будет связаться с фабриками и купить комплект одежды для учеников, минуя торговых посредников, делающих наценку вплоть до 100%.
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Тюмень

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2013 году поручил правительству проработать вопрос о законодательном введении в России школьной формы. Дискуссия о форме для учащихся была спровоцирована конфликтом в Ставропольском крае, когда администрация одной из школ обязала учениц снимать хиджабы на уроках. В начале июня 2014 года закон об одежде для учащихся был подписан президентом.

«Перед нами поставлена задача — создать интернет-площадку, где каждый производитель, который захочет дать информацию о своей школьной форме, сможет создать свой личный кабинет, шоу-рум, представить информацию с фотографиями, с ценовыми предложениями. Это будет не закостенелый ресурс, а очень интересный. Все, кто заинтересован в приобретении школьной формы у производителя (сможет это сделать)», — сказал Евтухов на пресс-конференции в «РИА Новости».

Ранее замминистра уже сообщал, что разрабатываются механизмы поставки школьной формы со швейных комбинатов в школу без посредников. Это позволит избежать торговой наценки, которая в торговых сетях порой доходит до 100%.

Евтухов добавил, что сотрудники Минпромторга встречались с представителями крупных сетевых магазинов и говорили о том, что отечественная школьная форма должна превалировать на полках. «Потому что мы хотим, чтобы денежные средства, которые тратят родители на школьную форму, оставались в нашей промышленности. Во-вторых, мы понимаем, что все предприятия, которые работают на нашей территории, не перешивают лейбл китайский на лейбл „Сделано в России“, а сами производят форму и проходят все виды контроля — и технологический, и экологический, и санитарный», — пояснил замминистра. По его словам, этим предприятиям можно предъявить претензии, вернуть форму, а также, прежде чем заказать ее, можно купить образцы и провести независимые испытания.

Фото: marendo.shopium.ua

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