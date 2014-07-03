Купить единую школьную форму можно будет на спецпортале

Евтухов добавил, что сотрудники Минпромторга встречались с представителями крупных сетевых магазинов и говорили о том, что отечественная школьная форма должна превалировать на полках. «Потому что мы хотим, чтобы денежные средства, которые тратят родители на школьную форму, оставались в нашей промышленности. Во-вторых, мы понимаем, что все предприятия, которые работают на нашей территории, не перешивают лейбл китайский на лейбл „Сделано в России“, а сами производят форму и проходят все виды контроля — и технологический, и экологический, и санитарный», — пояснил замминистра. По его словам, этим предприятиям можно предъявить претензии, вернуть форму, а также, прежде чем заказать ее, можно купить образцы и провести независимые испытания.