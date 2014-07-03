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Годовалая девочка умерла после падения из окна

3 июля 2014, 10:13
В Тобольске годовалая девочка выпала из окна с высоты пятого этажа и от полученных травм скончалась в больнице. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Дети

«Вечером 24 июня мать расположила свою годовалую дочь на подоконнике около открытого окна, не уделяя должного внимания безопасности ребенка, придерживала, обхватив в области чуть ниже груди. Девочка сделала движение вперед, опершись на москитную сетку, перевернулась через руку матери и выпала из окна с пятого этажа», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В результате многочисленных повреждений внутренних органов, 25 июня девочка скончалась в реанимационном отделении больницы Тобольска.

Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Несчастный случай#Дети#Таня#Происшествия
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