Годовалая девочка умерла после падения из окна

«Вечером 24 июня мать расположила свою годовалую дочь на подоконнике около открытого окна, не уделяя должного внимания безопасности ребенка, придерживала, обхватив в области чуть ниже груди. Девочка сделала движение вперед, опершись на москитную сетку, перевернулась через руку матери и выпала из окна с пятого этажа», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.