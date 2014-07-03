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Фальшивомонетчики не смогли провести аптекарей и продавца

3 июля 2014, 14:51
В Ялуторовске будут судить молодых людей, которые, приехав в город на один день, расплатились в магазинах и аптеках фальшивыми купюрами. Петербуржцы Андрей Татаринцев и Илья Крицкий, а также житель Ленинградской области Дмитрий Аникин обвиняются по ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ).

В мае 2012 года Татаринцев в Санкт-Петербурге договорился со своим знакомым Аникиным заняться сбытом поддельных денег в Тюменской области. В качестве водителя они привлекли Крицкого.

13 мая того же года мужчины на принадлежащем Татаринцеву автомобиле прибыли в Ялуторовск и сняли в гостинице номер. На следующий день они в аптеках и магазинах сбыли четыре поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей и уехали из города. Двое работников аптек и один из продавцов, осмотрев внимательно банкноты, засомневались в их подлинности и сообщили в полицию. Четвертая фальшивка была выявлена 15 мая в банке, куда магазин сдал выручку.

«В целях раскрытия преступления оперативники через гостиницы установили иногородних, приезжавших в Ялуторовск. Так вышли на фальшивосбытчиков. Запросили фотографии, по которым их и опознали», — отметили в прокуратуре области.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины сбывали фальшивые деньги и в Удмуртии, где в феврале 2013 года были осуждены к условной мере наказания.

В июне 2014 года Татаринцев, Крицкий и Аникин были доставлены в Ялуторовск для проведения следственных действий. Они находятся под подпиской о невыезде.

Добавим, что санкция ч.1 ст. 186 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового.

#Новости#Фальшивые банкноты#Сбыт поддельных денег#Ялуторовск#Таня#Происшествия
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