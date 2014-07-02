За фото счастливой семьи — ценные призы

Конкурс проводится с 30 июня по 7 июля. Для участия необходимо разместить фотографию своей семьи в группе «Динопланеты» http://vk.com/dinoplaneta_tumen и собрать как можно больше лайков.
На торжественной церемонии награждения, которая состоится 12 июля в 13:00, победители получат ценные призы, а все участники фотоконкурса по 100 бонусов на игровые карты.
Гостей праздника ждет увлекательная программа, мыльная дискотека и дегустация вкусных тортиков из натуральных ингредиентов и свежих ягод, которые теперь можно ежедневно приобрести в «Динокафе».
Подробности фотоконкурса по телефону 51-71-26 или у администраторов центра по адресу ул. Московский тракт 118, 4 этаж, ТРЦ «Колумб».