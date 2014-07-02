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В термальном бассейне на Яру утонула 5-летняя девочка

2 июля 2014, 12:36
Пятилетняя девочка утонула в термальном бассейне на горячем источнике в поселке Яр. По факту смерти малышки следователями возбуждено уголовное дело.
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Дети

Вечером 29 июня девочка была с родителями на горячем источнике в поселке Яр. Пока взрослые играли в волейбол в термальном бассейне, ребенок плавал рядом в надувном жилете. В какой-то момент родители отвлеклись от игры и не увидели дочери — только плавающий жилет.

Тело девочки обнаружили на дне бассейна.

Следователями возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) в отношении неустановленных лиц. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

#Новости#Несчастный случай#Дети#Тюмень#Таня#Происшествия
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