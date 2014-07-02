В термальном бассейне на Яру утонула 5-летняя девочка

Вечером 29 июня девочка была с родителями на горячем источнике в поселке Яр. Пока взрослые играли в волейбол в термальном бассейне, ребенок плавал рядом в надувном жилете. В какой-то момент родители отвлеклись от игры и не увидели дочери — только плавающий жилет.