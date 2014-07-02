В «КишМиш» приезжали сотрудники МЧС, но пожара не было

Тюменцы в социальных сетях сообщают о неком происшествии в ресторане «КишМиш». Мол, к чайхане приезжало несколько пожарных машин, шел дым. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области успокоили: ничего страшного — ни пожара, ни взрыва — в «КишМише» не произошло.

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