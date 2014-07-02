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В «КишМиш» приезжали сотрудники МЧС, но пожара не было

2 июля 2014, 12:07
Тюменцы в социальных сетях сообщают о неком происшествии в ресторане «КишМиш». Мол, к чайхане приезжало несколько пожарных машин, шел дым. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области успокоили: ничего страшного — ни пожара, ни взрыва — в «КишМише» не произошло.
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Тюмень

Тюменцы в социальных сетях сообщают о неком происшествии в ресторане «КишМиш». Мол, к чайхане приезжало несколько пожарных машин. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области успокоили: ничего страшного — ни пожара, ни взрыва — в «КишМише» не произошло.

Накануне вечером сотрудников МЧС действительно вызывали в расположенный на улице Малыгина ресторан: там произошло «загорание» (определение МЧС) в вентиляционном коробе. Чтобы справиться с проблемой, огнеборцам потребовались считанные минуты. В результате небольшого происшествия никто не пострадал, обошлось даже без ущерба для владельцев заведения.

Отметим, что сегодня ресторан «КишМиш» работает в обычном режиме.

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
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