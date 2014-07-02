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В аварии у «Панамы» пострадали 3 водителя

2 июля 2014, 11:17
Во вторник, 1 июля, в Тюмени днем на улице 2-ой Луговой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Очевидцы с комментариями «жуткая авария» накануне выложили в сеть несколько фотографий.
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Тюмень

«Буквально за пару минут до нее приехала в „Панаму“, выхожу — народ куда-то бежит… Ужасные мурашки… Дай Бог, чтобы с людьми все было хорошо! За мужчину в серой „Мазде“ очень было страшно! Ее так смяло с двух сторон…», — написала одна из свидетельниц происшествия Ольга.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в аварию попали УАЗ и две «Мазды 3». По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель УАЗа, не имеющий водительского удостоверения. Он не выдержал безопасную дистанцию. Более того, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии пострадали все три водителя. У одного из них перелом позвоночника и резаная рана лба.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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