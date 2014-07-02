В аварии у «Панамы» пострадали 3 водителя

«Буквально за пару минут до нее приехала в „Панаму“, выхожу — народ куда-то бежит… Ужасные мурашки… Дай Бог, чтобы с людьми все было хорошо! За мужчину в серой „Мазде“ очень было страшно! Ее так смяло с двух сторон…», — написала одна из свидетельниц происшествия Ольга.