ЦУКС: Тюмень готова к сильным ливням, но в этом году их не ожидается

Про оснащение ЦУКСа специальной техникой подробнее рассказал заместитель начальника центра по техническому обеспечению Алексей Сухорученко: «Система ГЛОНАСС следит за всеми автомобилями МЧС, за их направлением, скоростью и так далее. Планируется по Тюменской области оснастить весь социальный транспорт, например автобусы с детьми, этой системой». Также в ходе экскурсии была продемонстрирована специальная камера, которая надевается на каску спасателя. Трансляция с места ЧС ведется на экраны в центре, и сотрудники ЦУКС могут не только следить за ситуацией, но и в случае необходимости координировать действия людей на месте. Если нужно, то изображение с камеры может быть направлено в столичный ЦУКС МЧС России.