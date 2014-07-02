ЦУКС: Тюмень готова к сильным ливням, но в этом году их не ожидается

ЦУКС — это новейший интеллектуальный комплекс, который позволяет выполнять задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координировать межведомственное взаимодействие, оперативно реагировать на возможные ЧС, которые могут возникнуть в Тюменской области. Начальник ЦУКСа регионального управления МЧС России Александр Леознов рассказал о технологическом обеспечении центра. Установленное в нем оборудование позволяет не только моментально реагировать на произошедшие чрезвычайные ситуации, но и прогнозировать их.
В Тюменской области благоприятные климатические условия: здесь не случается ураганов и землетрясений, а шквалистые ветры и другие угрожающие здоровью и имуществу горожан погодные аномалии довольно редки. Во многом именно поэтому работу ЦУКС в Тюмени можно назвать спокойной относительно других регионов. Однако сотрудники центра прекрасно помнят 2 апреля 2012 года, когда вблизи села Горьковка разбился самолет ATR-72. Организация работы всеми экстренными службами и координация их деятельности тогда осуществлялась именно в ЦУКС.
Прошлым летом работы сотрудникам МЧС добавили сильные ливни: дожди частично разрушили участки набережной Туры, деревья были повалены ветром, а некоторые дома едва не остались без кровли. Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области Алексей Пархомович, по опыту прошлого года были сделаны определенные выводы, проведены работы, и теперь Тюмень готова встретить любую ненастную погоду. Однако, как заявил Пархомович, этим летом подобных ливней в нашем городе не ожидается.
Про оснащение ЦУКСа специальной техникой подробнее рассказал заместитель начальника центра по техническому обеспечению Алексей Сухорученко: «Система ГЛОНАСС следит за всеми автомобилями МЧС, за их направлением, скоростью и так далее. Планируется по Тюменской области оснастить весь социальный транспорт, например автобусы с детьми, этой системой». Также в ходе экскурсии была продемонстрирована специальная камера, которая надевается на каску спасателя. Трансляция с места ЧС ведется на экраны в центре, и сотрудники ЦУКС могут не только следить за ситуацией, но и в случае необходимости координировать действия людей на месте. Если нужно, то изображение с камеры может быть направлено в столичный ЦУКС МЧС России.
Помимо системы ГЛОНАСС в тюменском центре управления в кризисных ситуациях также существует система ОКСИОН — Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения. В Тюмени действуют 15 камер ОКСИОН, которые установлены в самых людных местах. Они следят за состоянием окружающей среды, а именно за уровнем газа, аммиака, радиационным фоном и так далее, позволяя предупреждать чрезвычайные ситуации до их появления. Такие же камеры установлены в Тобольске и Ишиме.
Александр Безьянов