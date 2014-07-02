Такси для инвалидов и пожилых людей заказывайте заранее

Как напоминают в ведомстве, услуги службы предоставляются гражданам с постоянной регистрацией по месту жительства на территории Тюменской области, фактически проживающим в Тюмени, у которых имеется инвалидность I и II группы (с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы, нарушением зрения) либо инвалиды I и II группы, а также степень ограничения к передвижению, самообслуживанию, контролю за своим поведением II, III степени.