Такси для инвалидов и пожилых людей заказывайте заранее

Как напоминают в ведомстве, услуги службы предоставляются гражданам с постоянной регистрацией по месту жительства на территории Тюменской области, фактически проживающим в Тюмени, у которых имеется инвалидность I и II группы (с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы, нарушением зрения) либо инвалиды I и II группы, а также степень ограничения к передвижению, самообслуживанию, контролю за своим поведением II, III степени.
Услуги службы предоставляются для доставки граждан к расположенным в Тюменской области социально значимым объектам.
Прием заказов осуществляется по обращению граждан или законных представителей как лично, так и по телефону не позднее, чем за два рабочих дня до предоставления услуги.
При оформлении заказа необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения гражданина, категорию льготника, адрес, время подачи автотранспорта, маршрут, продолжительность, контактный телефон.
Прием заказов на обслуживание осуществляется в Областном геронтологическом центре по телефону: 51-70-45 и по адресу: Тюмень, улица Карла Маркса, дом 123/1, а также в Областном центре реабилитации инвалидов по телефону: 55-16-31 и по адресу: Тюмень, улица Уральская, дом 60/1.