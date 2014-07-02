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Ремонты теплотрасс: где и когда ограничивают движение

2 июля 2014, 13:26
В Тюмени продолжают ремонтировать теплотрассы. Так, на днях из-за этого для проезда была перекрыта улица Харьковская.
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Тюмень

В Тюмени продолжают ремонтировать теплотрассы. Так, на днях из-за этого для проезда была перекрыта улица Харьковская.

Как пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области, это не последнее неудобство, которое придется потерпеть автомобилистам. С 4 по 7 июля будет частично закрыт участок по улице 50 лет Октября. В эти выходные перекроют три полосы в одну сторону, от Пермякова до Одесской, а в следующие — с 11 по 14 июля, три полосы в другую — от Одесской в сторону Пермякова.

«На участке ведется капитальный ремонт теплотрассы, которой уже очень много лет. Ее реконструкция просто необходима», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе УТСК также сообщают, что с 26 июня в капитальный ремонт и реконструкцию выведены два участка магистральных теплотрасс по улице Тимирязева. Одновременно начались работы по улицам Парковой, Энергетиков, Станкостроителей. Ведется реконструкция тепломагистрали и по улице Володарского.

Напомним, что часть улицы Водопроводной будет закрыта с 26 по 27 июля. Проезд на участках от улицы Дзержинского до Первомайской, от Первомайской до Водопроводной, от Водопроводной до Орджоникидзе перекроют с 7 до 10 июня. Участок от улицы Первомайской до Водопроводной, от Водопроводной до Орджоникидзе будут закрывать с 10 июля по 1 августа.

Все это так или иначе вызывает ограничения движения транспортных средств. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны.

Фото Дмитрия Виноходова

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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