Ремонты теплотрасс: где и когда ограничивают движение

Как пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области, это не последнее неудобство, которое придется потерпеть автомобилистам. С 4 по 7 июля будет частично закрыт участок по улице 50 лет Октября. В эти выходные перекроют три полосы в одну сторону, от Пермякова до Одесской, а в следующие — с 11 по 14 июля, три полосы в другую — от Одесской в сторону Пермякова.