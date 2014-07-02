Пьяный водитель съехал в канаву и утонул, оставшись в машине

Как сообщает Управление ГИБДД, ВАЗ-21074 опрокинулся в кювет, в канаву с водой на улице Тимофея Чаркова в Тюмени. 32-летний водитель, житель села Исетское, права управления транспортом не имеет, машина принадлежит тюменке. Когда автомобиль вытащили из воды, водитель находился в нем, скорее всего он утонул. Из машины успели выбраться женщина и двое детей. Предварительно, водитель был пьян, вместе с женщиной и детьми они поехали в детский сад за отходами. Обратный путь стал для него последним. Обстоятельства случившегося выясняются.