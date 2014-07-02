Пьяный водитель съехал в канаву и утонул, оставшись в машине

Как сообщает Управление ГИБДД, ВАЗ-21074 опрокинулся в кювет, в канаву с водой на улице Тимофея Чаркова в Тюмени. 32-летний водитель, житель села Исетское, права управления транспортом не имеет, машина принадлежит тюменке. Когда автомобиль вытащили из воды, водитель находился в нем, скорее всего он утонул. Из машины успели выбраться женщина и двое детей. Предварительно, водитель был пьян, вместе с женщиной и детьми они поехали в детский сад за отходами. Обратный путь стал для него последним. Обстоятельства случившегося выясняются.
Днем на улице 2-ой Луговой столкнулись УАЗ-пикап и две «Мазды 3». Нетрезвый водитель УАЗа, не имеющий водительского удостоверения, не выдержал безопасную дистанцию. В аварии пострадали все три водителя. У одного из них перелом позвоночника и резаная рана лба.
23-летняя велосипедистка сбита автомобилем ВАЗ-2115, когда переезжала проезжую часть по пешеходному переходу на улице Мельникайте, 103. У девушки многочисленные ушибы.
На 34 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в кювет опрокинулся автомобиль Nissan из ХМАО. Пострадала семья из трех человек, в том числе 14-летний мальчик, он получил травму живота. У водителя перелом бедра. Предварительно, машина зацепила обочину, водитель резко подал в сторону, внедорожник опрокинулся.
Ночью в селе Зоново в опору электропередач въехал автомобиль Nissan X-Trail. Водитель автомобиля — житель села Каскара. На незнакомой проселочной дороге он не смог выбрать безопасную скорость на затяжном повороте. Пострадали четыре человека, трое из них 17-летние подростки, жители Тюмени и Заводоуковска. У всех пострадавших множественные ушибы.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области