Призовой фонд турнира по дзюдо «Большой шлем» — 154 тысячи долларов

Масштабный турнир по дзюдо «Большой шлем», который соберет 360 спортсменов из 51 страны мира, пройдет в Тюмени уже на следующей неделе. Участники соревнований будут бороться не только за медали, но и за денежные награды: призовой фонд турнира — 154 тысячи долларов.
«Большой шлем» называют турниром четырех столиц: Токио, Париж, Баку и, до недавних пор, Москва. В последние годы столичные любители дзюдо стали меньше ходить на соревнования, поэтому было решено перенести мероприятие в регионы. Как отметил на первой пресс-конференции, посвященной «Большому шлему» в Тюмени, директор регионального департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин, поговорка «Тюмень — столица деревень» в случае турнира подходит как нельзя кстати. Между Тюменью и международной федерацией дзюдо IJF было заключено соглашение на проведение турнира в областной столице на ближайшие три года.
Президент объединенной федерации дзюдо и самбо Тюменской области Сергей Кушков рассказал о том, что одними из сильнейших участников турнира являются гости из Бразилии и Японии. Отдельно Кушков отметил ярких девушек из США, которые встретятся на тюменском татами со своими противницами. Непредсказуемые представители Северной Кореи знамениты тем, что посещают все подобные масштабные соревнования, однако участвуют лишь в немногих, так как набираются опыта и знаний для Олимпиады. Тюмень на турнире «Большой шлем» будут представлять титулованные и уже известные поклонникам дзюдо спортсмены Сергей Прокин, Григорий Сулемин и Дарья Давыдова.
Турнир пройдет 12–13 июля на базе нового легкоатлетического манежа, а не в «Центре дзюдо», как думали многие. Дело в том, что «Центр дзюдо» изначально подразумевал собой тренировочный пункт для спортсменов. «В свою очередь манеж — это новый спортивный центр, который оснащен всем необходимым оборудованием, помещениями. Это самая большая закрытая спортивная площадка в городе, где будет комфортно не только зрителям, но и самим спортсменам», — прокомментировал Дмитрий Грамотин.
Прямые трансляции с турнира будут вестись в более чем ста странах мира. Зритель сможет выбрать, какое из двух соревнований, проводящихся одновременно на разных татами, ему посмотреть. В России помимо интернет-вещания на сайте IJF следить за событиями «Большого шлема» можно следить на каналах «Спорт», «Бойцовский клуб» и «Тюменское время». Организаторы надеются таким образом продвинуть регион на международном уровне.
Судьями турнира выступят не только тюменские рефери, но и эксперты из Международной федерации дзюдо IJF. В рамках турнира состоится судейский семинар, а спортсмены могут задержаться в Тюмени на несколько дней для того, чтобы набраться опыта у российских дзюдоистов и поделиться собственным.
Александр Безьянов