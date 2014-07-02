Призовой фонд турнира по дзюдо «Большой шлем» — 154 тысячи долларов

Президент объединенной федерации дзюдо и самбо Тюменской области Сергей Кушков рассказал о том, что одними из сильнейших участников турнира являются гости из Бразилии и Японии. Отдельно Кушков отметил ярких девушек из США, которые встретятся на тюменском татами со своими противницами. Непредсказуемые представители Северной Кореи знамениты тем, что посещают все подобные масштабные соревнования, однако участвуют лишь в немногих, так как набираются опыта и знаний для Олимпиады. Тюмень на турнире «Большой шлем» будут представлять титулованные и уже известные поклонникам дзюдо спортсмены Сергей Прокин, Григорий Сулемин и Дарья Давыдова.