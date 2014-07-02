Придумай имя соболю-дзюдоисту

Как сообщили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки, по традиции талисманом станет соболь. Он очень любит дзюдо, носит кимоно и с нетерпением ждет начала соревнований.
Варианты имен для соболя-дзюдоиста принимаются по электронной почте [email protected] или на официальной странице ЦСП72 Вконтакте (обсуждение «Имя для соболя») до 9 июля. В конкурсе могут принять участие даже самые юные болельщики.
Автор имени, которое в итоге будет выбрано для талисмана «Большого Шлема», получит в подарок билеты на турнир.