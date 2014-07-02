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Придумай имя соболю-дзюдоисту

2 июля 2014, 14:03
Тюменцам предлагают выбрать имя для талисмана международного турнира по дзюдо «Большой Шлем», который пройдет 12–13 июля.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки, по традиции талисманом станет соболь. Он очень любит дзюдо, носит кимоно и с нетерпением ждет начала соревнований.

Варианты имен для соболя-дзюдоиста принимаются по электронной почте [email protected] или на официальной странице ЦСП72 Вконтакте (обсуждение «Имя для соболя») до 9 июля. В конкурсе могут принять участие даже самые юные болельщики.

Автор имени, которое в итоге будет выбрано для талисмана «Большого Шлема», получит в подарок билеты на турнир.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Конкурсы#Таня#Спорт
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