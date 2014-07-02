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Предприятия Западной Сибири подключаются к «E-invoicing»

2 июля 2014, 11:08
Более 800 компаний — клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка пользуются услугой «E-invoicing». С начала текущего года количество пользователей системы увеличилось в два раза. За это время проведено свыше 9000 транзакций.

E-invoicing — универсальная электронная система, которая дает клиентам возможность обмениваться юридически значимыми первичными документами, возникающими при осуществлении контрагентских отношений (счета, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.), и направлять отчетность в государственные органы в электронном виде без отправки бумажного носителя. Преимущества электронной услуги — высокая скорость получения документации; уменьшение количества ошибок и трудоемкости в процессе их исправления; уменьшение затрат на хранение документов и обеспечение их сохранности.

«E-invoicing существенно оптимизирует бизнес-процессы предприятий и предоставляет широкие возможности контроля взаимоотношений с контрагентами. Кроме того, существенно экономит время и средства клиентов», — комментирует директор управления транзакционного бизнеса Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Кутлин.

Система «E-invoicing» разработана в соответствии с действующим законодательством РФ и поддерживает современные способы защиты передаваемой информации. Использование ключей электронной подписи (ЭП) и квалифицированных сертификатов ЭП для подписания и шифрования передаваемых документов позволяет полностью защитить их от несанкционированного доступа и гарантировать установление их авторства.

Подробную информацию об услуге «E-invoicing» можно получить в офисах Сбербанка по обслуживанию юридических лиц или на сайте www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

Фото vesti.karelia.ru

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