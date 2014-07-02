Предприятия Западной Сибири подключаются к «E-invoicing»

E-invoicing — универсальная электронная система, которая дает клиентам возможность обмениваться юридически значимыми первичными документами, возникающими при осуществлении контрагентских отношений (счета, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.), и направлять отчетность в государственные органы в электронном виде без отправки бумажного носителя. Преимущества электронной услуги — высокая скорость получения документации; уменьшение количества ошибок и трудоемкости в процессе их исправления; уменьшение затрат на хранение документов и обеспечение их сохранности.