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Правительство внесло поправки в проект закона об ОСАГО

2 июля 2014, 10:16
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина отозвала поправку, по которой страховым компаниям пришлось бы выплачивать увеличенные страховки по старым договорам ОСАГО.

Как сообщает «Автоньюс» со ссылкой на «РБК», по ее словам, поправки были отозваны после обсуждения замечаний государственно-правового управления администрации президента РФ.

На прошлой неделе Бурыкина внесла поправку ко второму чтению, в которой говорилось, что новые лимиты выплат «применяются к договорам, срок действия которых не истек» к моменту вступления закона в силу. Против этой инициативы выступили Минфин, Банк России и страховое сообщество. Их главный аргумент состоял в том, что будет несправедливо, если клиенты, заплатившие за страховку по старым тарифам, получат такое же возмещение, как и те, кто купил полисы по новой, увеличенной цене. Эти доводы не убедили депутатов — на прошлой неделе комитет по финрынку рекомендовал эту поправку к принятию.

Однако, как стало известно, вчера автор поправки отозвала ее. Ранее в этот же день правительство направило руководителю администрации президента Сергею Иванову письмо за подписью первого вице-премьера Игоря Шувалова, в котором указано, что распространение повышенных лимитов на старые договоры «приведет к высокому риску неплатежеспособности многих участников рынка ОСАГО, банкротствам страховщиков и лишению значительного числа граждан приобретенной ими страховой защиты».

Напомним, что с 1 октября 2014 года, если новая редакция закона об ОСАГО будет принята, размер компенсации по ущербу автомобилю сможет достигать 400 тысяч рублей, а с 1 апреля 2015 года по вреду жизни и здоровью потерпевшего — 500 тысяч рублей. Сегодня выплаты не превышают 120 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно. Закон дает право ЦБ поднять стоимость полиса ОСАГО после 1 октября. Ранее сообщалось, что Банк России собирается поднять базовый тариф на 18–24% и, возможно, еще раз — через полгода.

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