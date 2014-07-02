Правительство внесло поправки в проект закона об ОСАГО

Как сообщает «Автоньюс» со ссылкой на «РБК», по ее словам, поправки были отозваны после обсуждения замечаний государственно-правового управления администрации президента РФ.
На прошлой неделе Бурыкина внесла поправку ко второму чтению, в которой говорилось, что новые лимиты выплат «применяются к договорам, срок действия которых не истек» к моменту вступления закона в силу. Против этой инициативы выступили Минфин, Банк России и страховое сообщество. Их главный аргумент состоял в том, что будет несправедливо, если клиенты, заплатившие за страховку по старым тарифам, получат такое же возмещение, как и те, кто купил полисы по новой, увеличенной цене. Эти доводы не убедили депутатов — на прошлой неделе комитет по финрынку рекомендовал эту поправку к принятию.
Однако, как стало известно, вчера автор поправки отозвала ее. Ранее в этот же день правительство направило руководителю администрации президента Сергею Иванову письмо за подписью первого вице-премьера Игоря Шувалова, в котором указано, что распространение повышенных лимитов на старые договоры «приведет к высокому риску неплатежеспособности многих участников рынка ОСАГО, банкротствам страховщиков и лишению значительного числа граждан приобретенной ими страховой защиты».
Напомним, что с 1 октября 2014 года, если новая редакция закона об ОСАГО будет принята, размер компенсации по ущербу автомобилю сможет достигать 400 тысяч рублей, а с 1 апреля 2015 года по вреду жизни и здоровью потерпевшего — 500 тысяч рублей. Сегодня выплаты не превышают 120 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно. Закон дает право ЦБ поднять стоимость полиса ОСАГО после 1 октября. Ранее сообщалось, что Банк России собирается поднять базовый тариф на 18–24% и, возможно, еще раз — через полгода.