Правительство внесло поправки в проект закона об ОСАГО

На прошлой неделе Бурыкина внесла поправку ко второму чтению, в которой говорилось, что новые лимиты выплат «применяются к договорам, срок действия которых не истек» к моменту вступления закона в силу. Против этой инициативы выступили Минфин, Банк России и страховое сообщество. Их главный аргумент состоял в том, что будет несправедливо, если клиенты, заплатившие за страховку по старым тарифам, получат такое же возмещение, как и те, кто купил полисы по новой, увеличенной цене. Эти доводы не убедили депутатов — на прошлой неделе комитет по финрынку рекомендовал эту поправку к принятию.