Полиция ищет парня, укравшего велосипед от «Вояжа»

Неизвестный похитил велосипед JТ (черного цвета, без крыльев, 24 скорости), оставленный у торгового центра «Вояж» на улице Герцена, 30 июня с 21.00 до 21.30. По данным полиции, молодой человек, попавший в объектив камер наблюдения, часто появляется в районе улицы Герцена, Цветного бульвара.
Подозреваемому на вид 23–25 лет, он среднего роста, спортивного телосложения (ярко выражен рельеф мышц), славянской внешности, походка вразвалку (кавалерийская). Был одет в яркую (зеленую или желтую) майку, шорты до колен с узором из черных, бежевых и белых ромбов, белые кроссовки, черную кепку. При себе у него был большой рюкзак, в котором лежали инструменты для обрезки противоугонных шнуров.
Если вы знаете что-либо о личности велосипедного вора или его местонахождении, сообщите информацию в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Тюмени (Белинского, 22) или по телефонам 8 (3452) 794–164, 291–300 или 02.