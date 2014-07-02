Полиция ищет парня, укравшего велосипед от «Вояжа»

Подозреваемому на вид 23–25 лет, он среднего роста, спортивного телосложения (ярко выражен рельеф мышц), славянской внешности, походка вразвалку (кавалерийская). Был одет в яркую (зеленую или желтую) майку, шорты до колен с узором из черных, бежевых и белых ромбов, белые кроссовки, черную кепку. При себе у него был большой рюкзак, в котором лежали инструменты для обрезки противоугонных шнуров.