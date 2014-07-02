Почти 3 тысячи человек оштрафованы за нарушение антитабачного закона

Из них более 1 тысячи 800 граждан, свыше 700 индивидуальных предпринимателей и работников организаций-продавцов табачной продукции, около 150 юридических лиц. При этом общая сумма административных штрафов составила 17,4 миллионов рублей. Об этом пишет Роспотребнадзор.
В части действующих запретов курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках, по статье 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) Роспотребнадзором привлечено к административной ответственности 1 тысяча 537 физических лиц. Средний размер штрафа на граждан, не соблюдавших запрет на курение, составил 650 рублей.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запрещено, а также к оснащению специальных мест для курения оштрафовано около 200 правонарушителей на общую сумму административных штрафов около 3 миллионов рублей.
В течение того же периода времени по фактам стимулирования продажи табачной продукции или потребления табака к административной ответственности Роспотребнадзор привлек 42 физических и 3 юридических лица. Сумма административных штрафов при этом составила около полумиллиона рублей.
Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями повлекло административную ответственность для 120 юридических лиц и 221 индивидуального предпринимателя. Общее же количество правонарушителей, привлеченных Роспотребнадзором по указанной статье КоАП, составило 947, из них 257 лиц привлечено к ответственности по фактам продажи табачной продукции несовершеннолетним. Сумма административных штрафов при этом составила около 13 миллионов рублей.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на необходимость соблюдения запретов, установленных законодательством Российской Федерации в целях охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.