Почти 3 тысячи человек оштрафованы за нарушение антитабачного закона

В части действующих запретов курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках, по статье 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) Роспотребнадзором привлечено к административной ответственности 1 тысяча 537 физических лиц. Средний размер штрафа на граждан, не соблюдавших запрет на курение, составил 650 рублей.