Определены штрафы за незаконные аборты

В итоге за нарушение требований законодательства о получении информированного добровольного согласия на аборт штраф устанавливается на граждан от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Нарушение сроков проведения аборта штраф на граждан устанавливается в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Об этом пишут «РИА Новости».