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Определены штрафы за незаконные аборты

2 июля 2014, 17:55
Закон о штрафе за незаконные аборты принят Госдумой во втором и третьем чтении. При рассмотрении документа в первом чтении штрафы для должностных лиц доходили до 1 миллиона рублей.
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Тюмень

В итоге за нарушение требований законодательства о получении информированного добровольного согласия на аборт штраф устанавливается на граждан от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Нарушение сроков проведения аборта штраф на граждан устанавливается в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Отметим, с 1 января 2012 года в России действуют новые требования к проведению аборта. Аборт проводится по желанию женщины с ее информированного добровольного согласия при сроке беременности до 12 недель. Также предусмотрены так называемые периоды тишины, которые предоставляются женщине для того, чтобы обдумать свое решение. В то же время практика показывает, что требования к проведению аборта часто не выполняются из-за отсутствия юридической ответственности медработника.

Ранее заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Олег Филиппов отметил, что количество абортов за последнее время снизилось с более чем миллиона в год до 88 тысяч. Однако эти данные учитывают только государственные медицинские учреждения и не учитывают частные клиники.

Фото: newsukraine.com.ua

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