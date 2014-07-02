Определены штрафы за незаконные аборты

В итоге за нарушение требований законодательства о получении информированного добровольного согласия на аборт штраф устанавливается на граждан от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Нарушение сроков проведения аборта штраф на граждан устанавливается в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Об этом пишут «РИА Новости».
Отметим, с 1 января 2012 года в России действуют новые требования к проведению аборта. Аборт проводится по желанию женщины с ее информированного добровольного согласия при сроке беременности до 12 недель. Также предусмотрены так называемые периоды тишины, которые предоставляются женщине для того, чтобы обдумать свое решение. В то же время практика показывает, что требования к проведению аборта часто не выполняются из-за отсутствия юридической ответственности медработника.
Ранее заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Олег Филиппов отметил, что количество абортов за последнее время снизилось с более чем миллиона в год до 88 тысяч. Однако эти данные учитывают только государственные медицинские учреждения и не учитывают частные клиники.
Фото: newsukraine.com.ua