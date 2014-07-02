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NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Бразилия — Колумбия

2 июля 2014, 20:22
Четвертьфиналисты ЧМ-2014 готовятся к предстоящим матчам, и участникам конкурса «NGR-болельщик» тоже не следует расслабляться. Уже 4 июля на футбольном поле сойдутся сборные Бразилии и Колумбии. Угадайте, как закончится эта игра.
Сюжет
Тюмень

До сих пор угадать победителя той или иной встречи в рамках мундиаля было более-менее просто. Несмотря на то, что футбол — игра непредсказуемая, в четвертьфинал все равно вышли команды, занявшие в своих группах первые места. Чилийцы, алжирцы, швейцарцы, нигерийцы бились до последнего, но все равно были вытеснены фаворитами.

В четвертьфинале сойдутся равные по силам и возможностям команды — сборные Бразилии и Колумбии. Бразильцы — хозяева чемпионата и одни из главных претендентов на звание победителя ЧМ-2014. Однако их матч с чилийцами нельзя назвать простым: исход встречи решила серия послематчевых пенальти. У колумбийцев был соперник рангом пониже — команду Уругвая они обыграли с легкостью. Но парни из Колумбии в принципе мощные и амбициозные, а потому матч 4 июля будет интересным, а его результат нельзя назвать предсказуемым.

Сделайте свой прогноз на результат матча Бразилия — Колумбия и, может быть, именно вы выиграете 400 рублей на баланс мобильного телефона!

Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Чили определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».

Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.

Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.

Итоги конкурса по матчу Бразилия — Колумбия будут подведены 5 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.

Пользователь Бразилия Чили Колумбия Уругвай Нидерланды Мексика Коста-Рика Греция Германия Алжир Франция Нигерия Аргентина Швейцария Бельгия США Сумма
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