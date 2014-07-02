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На дорогах области появились новые указатели

2 июля 2014, 17:56
С конца 2012 года на территории Тюменской области по поручению президента РФ ведутся работы по установке дорожных знаков, указывающих направление к основным туристским объектам и достопримечательностям области на автомобильных дорогах регионального и муниципального значения.

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики, теперь тюменцы и гости области могут увидеть на региональных трассах указатели к месту, где родился великий сказочник П.П. Ершов (деревня Безруково); памятникам природы «Роща декабристов» и «Марьино ущелье». Туристы, желающие посетить Ялуторовский острог, городище (Искер), а также археологический комплекс «Ингальская долина» могут самостоятельно найти все эти объекты с помощью дорожных знаков.

В планах — установка подобных указателей на трассах федерального значения.

Данное нововведение поспособствует увеличению роста самодеятельного туризма, а также увеличит популярность местных туристских достопримечательностей.

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