На дорогах области появились новые указатели

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики, теперь тюменцы и гости области могут увидеть на региональных трассах указатели к месту, где родился великий сказочник П.П. Ершов (деревня Безруково); памятникам природы «Роща декабристов» и «Марьино ущелье». Туристы, желающие посетить Ялуторовский острог, городище (Искер), а также археологический комплекс «Ингальская долина» могут самостоятельно найти все эти объекты с помощью дорожных знаков.