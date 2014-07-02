Леонид Плотников о востребованных педагогических профессиях

В регионе и за его пределами хорошо известны своими делами студенческие объединения Клуб практической психологии «Сталкер» и педагогический клуб «5-й этаж», включающие волонтерское движение «Добро в тебе», педагогический отряд «Карандаши», интеллектуальный клуб «Логос», творческое направление «Синий апельсин» и профориентационное — «GoodOK» и другие интересные общественные структуры студентов. В их арсенале «Вахты памяти» и поисковые работы, многочисленные мероприятия с воспитанниками детских домов и социального центра «Мария», организация «Дней донора», в которых участвуют сотни студентов всего университета, и работа в семьях инвалидов…