Леонид Плотников о востребованных педагогических профессиях

Эти популярные, интересные и востребованные профессии с высоким качеством подготовки можно приобрести именно в Институте педагогики и психологии, который являет собой пример симбиоза старых добрых традиций вуза и современных направлений в деятельности высшей школы. О некоторых составляющих сегодняшнего ИПиП Леонид Дмитриевич рассказывает подробнее.
Кого готовим. Как поступить
Более тысячи человек, из них около 600 человек на дневной форме, обучаются в Институте психологии и педагогики. Действуют пять направлений подготовки: Педагогическое образование (профили «Начальное образование», «Изобразительное искусство», «Музыкальное образование»); Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология в образовании»); Специальное (дефектологическое) образование; Психология и Дизайн.
Поступить можно, как и в любой другой вуз, по результатам ЕГЭ. Только на профиль «Изобразительное искусство» введен еще творческий вступительный экзамен (рисунок, живопись, композиция).
В этом году предполагается увеличение количества бюджетных мест, особенно — в магистратуре.
Что имеем
Институт располагается в отдельно стоящем здании, при этом обладает всем необходимым для всех видов учебной деятельности и творческого процесса. Наряду с традиционными аудиториями есть библиотека, два спортивных зала, три мастерские (по живописи, рисунку, композиции), актовый и выставочные залы, кабинеты для индивидуальных занятий музыкой и т.д. Все имеет высокую степень технической оснащенности. В 2013 году впервые приобретены учебные материалы для тестотеки по психологии.
В институте работают 19 докторов и 57 кандидатов наук, что составляет почти три четверти численности профессорско-преподавательского состава. Хочу отметить, что за прошедшую пятилетку «остепененность» профессорско-преподавательского состава возросла более чем на десять процентов.
Институт работает в тесном контакте с будущими работодателями. В частности, заключены договоры с образовательными учреждениями, органами МВД, прокуратуры, банками о прохождении студентами всех направлений практик.
Наука, конкурсы, олимпиады…
Научно-исследовательские работы в Институте психологии и педагогики естественным образом сочетаются с учебным процессом. В большей мере это совместная деятельность преподавательского состава и студентов. Таким образом выполняются работы по грантам РГНФ, Президента России, Губернатора области, по госзаданию Минобрнауки.
В ходе выполнения заданий по грантам студенты участвуют в опытно-экспериментальной работе в образовательных учреждениях Тюмени и области. Результаты научно-исследовательской деятельности внедряются в образовательный процесс.
Институт выступает инициатором и организатором многих научно-практических конференций. На его базе проводятся Всероссийские семинары по методологии социально-педагогического исследования, заседания постоянно действующего практико-ориентированного семинара для молодых исследователей.
Эффективными формами интеллектуального развития личности студентов являются предметные олимпиады и конкурсы, в которых успешно участвуют студенты Института психологии и педагогики ТюмГУ. Результатом плодотворной работы преподавателей и студентов являются победы на Всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах.
В областной межвузовской студенческой олимпиаде «Интеллект» студенты занимают призовые места по дисциплинам «психология» и «педагогика». Команда студентов была призером Международной студенческой олимпиады по педагогике, посвященной памяти В.А. Сластенина.
Ежегодно на региональном конкурсе студенческих научных работ наши ребята занимают призовые места.
Каждое действо — в копилку профессионализма
Жизнь студентов Института психологии и педагогики интересна и разнообразна. При этом содержание большинства внеучебных мероприятий тесно переплетается с будущей профессиональной деятельностью педагогов и психологов.
Студенческие объединения института были победителями конкурсов «Молодежь Тюмени» и «Тюменский Селигер», других престижных смотров социально значимой и творческой деятельности молодежи, выиграли немало грантов на реализацию своих проектов.
В регионе и за его пределами хорошо известны своими делами студенческие объединения Клуб практической психологии «Сталкер» и педагогический клуб «5-й этаж», включающие волонтерское движение «Добро в тебе», педагогический отряд «Карандаши», интеллектуальный клуб «Логос», творческое направление «Синий апельсин» и профориентационное — «GoodOK» и другие интересные общественные структуры студентов. В их арсенале «Вахты памяти» и поисковые работы, многочисленные мероприятия с воспитанниками детских домов и социального центра «Мария», организация «Дней донора», в которых участвуют сотни студентов всего университета, и работа в семьях инвалидов…
Все добрые дела просто трудно перечислить. Так же, как и различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, которые служат не только средством прекрасного отдыха, но и являются эффективной составляющей подготовки разносторонне развитых специалистов педагогики и психологии.