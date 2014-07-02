ЛДПР хочет запретить непрерывную рекламу в ТЦ

Документ внесен депутатами от фракции ЛДПР. В частности, предлагается установить правила и порядок распространения рекламы в торговых центрах, ограничить максимальную продолжительность непрерывного размещения рекламы и максимальную продолжительность размещения рекламы в течение часа, так же как и в законах о рекламе в телепередачах и телепрограммах, радиопередачах и радиопрограммах. Это, в конечном счете, положительно скажется на физическом и психологическом здоровье и общем самочувствии граждан, повысит привлекательность предприятий торговли, культурно-развлекательных центров для населения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Об этом пишет «РИА Новости».
«Адресность» рекламы (распространение рекламы товаров и услуг только в месте их реализации) позволит избежать навязывание излишней рекламной информации ее слушателям», — добавляется в записке.
Помимо этого, предлагается запретить рекламу в центрах и магазинах в дни траура. Действующий закон о рекламе содержит запрет на распространение аудио- и видеорекламы в объявленные дни скорби.
При этом информация, например, о местонахождении того или иного отдела в пределах торгового центра, о мероприятиях, проводимых в помещениях торговых предприятий, не подпадает под действие закона о рекламе и данным законопроектом не ограничивается.
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