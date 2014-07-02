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Геннадий Пеньков проведет сход граждан в селе Утешево

2 июля 2014, 17:00
В четверг, 3 июля, в селе Утешево пройдет сход граждан, на котором можно будет пожаловаться на работу полиции или, напротив, похвалить сотрудников правоохранительных органов. Местных жителей ждут в ДК «Околица» (с. Утешево, ул. Центральная, 23) в 19.00. Проведет прием начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков.
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Полиция

Кроме того, пожелания и вопросы горожан выслушают начальник участковых уполномоченных Владимир Комаровский и территориальные руководили отдела полиции № 8. Планируется, что по итогам мероприятия руководство тюменского управления МВД сможет увидеть общую картину работы полиции — как положительные, так и отрицательные моменты.

«Уже есть список проблемных вопросов, характерных, к примеру, для определенного времени года, а также различных территорий областного центра. Сотрудники правоохранительных органов намерены рассмотреть проблемы совместно с гражданами, напомнить основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать для сохранности личного имущества, находящегося как в квартире, так и на придомовой территории», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

На прием граждан приглашаются все тюменцы вне зависимости от района проживания.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Общество
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