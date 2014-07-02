Для школ с низким ЕГЭ разработают программы поддержки

По данным Минобрнауки, средний балл по ЕГЭ снизился в 2014 году по всем предметам. Количество стобалльных работ на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2014 году снизилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ранее Рособрнадзор снизил минимальные баллы ЕГЭ для получения школьных аттестатов по русскому языку с 36 до 24, по математике — с 24 до 20.