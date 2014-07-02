Для школ с низким ЕГЭ разработают программы поддержки

«Мы уже дали поручение в каждом регионе разработать специальные программы поддержки таких школ», — сказал министр.
По его словам, то, что ЕГЭ в 2014 году был проведен максимально объективно, позволило выявить слабые места в системе образования, в том числе школы, в которых ситуация с качеством образования неблагополучная.
«Нам очень важно, чтобы сейчас мы использовали результаты ЕГЭ именно для того, чтобы сокращать разрыв между слабыми и сильными школами, чтобы каждый российский школьник, приходя в класс, был уверен, что он получит образование высокого уровня», — сказал Ливанов. Об этом пишет «РИА Новости».
По данным Минобрнауки, средний балл по ЕГЭ снизился в 2014 году по всем предметам. Количество стобалльных работ на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2014 году снизилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ранее Рособрнадзор снизил минимальные баллы ЕГЭ для получения школьных аттестатов по русскому языку с 36 до 24, по математике — с 24 до 20.
Фото: ridus.ru