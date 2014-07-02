Чему научили два дня без мужчин

Услышав словосочетание «женский фестиваль» многие мои знакомые брезгливо морщились, да и я сама была настроена скептически. Действительно, ассоциации появляются не самые приятные, таковы уж гендерные стереотипы в нашем обществе — пеленки, обсуждение мужчин и рецептов, легкомысленная болтовня, шпильки и помады.
Однако два дня в компании интересных и открытых барышень, которые приехали сюда, чтобы учиться, развиваться и вдохновляться, меня переубедили.
Тебе комфортнее быть лидером или ведомым, как ты ведешь себя в конфликте, насколько твердо обозначаешь свои границы — это и многое другое узнали о себе участники тренинга.
Selena festival, который состоялся в выходные, представлял собой вереницу разнообразных мастер-классов, которые проходили в гостеприимном сосновом лесу на пруду Лесном. Девушки, расположившись на ковриках, медитировали, развивали технику речи, ораторское мастерство и голос, учились пользоваться слингами, веселились в русском хороводе и познавали свое тело в мелодансе, импровизации, зумбе.
Часть мастер-классов объединила направления hand made: изготовление аксессуаров из цветов, декупаж, карвинг, чердачная игрушка, декоративная роспись ткани.
У каждой была возможность узнать, как тебя видят окружающие. 6–7 незнакомых людей пытались определить твою работу, доход, возраст, семейное положение.
Мое утро начиналось с медитации, которую проводила Наталья Баймуратова. Вдохновившись ее тренингом, я отправилась к ней на «Сны — послания из подсознания» и не прогадала. Нам рассказали о гештальт-подходе в толковании снов, привели примеры. Потом мы, разбившись на пары, попытались разобраться, что значат сновидения, которые приходят к нам не по разу, навязчиво повторяются.
Девушки, расположившись на ковриках, медитировали, развивали технику речи, ораторское мастерство и голос, учились пользоваться слингами, веселились в русском хороводе и познавали свое тело в мелодансе, импровизации, зумбе.
Запомнился мастер-класс имиджмейкера Марины Кочаровской. Здесь у каждой была возможность узнать, как тебя видят окружающие. 6–7 незнакомых людей пытались определить твою работу, доход, возраст, семейное положение. Затем Марина анализировала невербальный посыл у тех нескольких участниц, которых «не разгадала» их фокус-группа.
В целом, не было ни одного мастер-класса, с которого бы я не вынесла для себя ничего полезного: Юлия Муратова дала эффективнейшие упражнения по тренировке речи, Светлана Сотникова познакомила с даосскими практиками, Катерина Щепина дала распеться и зазвучать голосу, Ирина Салихова подтолкнула к достижению своих целей.
Кроме мастер-классов на фестивале можно было сделалать роспись мехенди, купить цветочный венок или украсить себя живой орхидеей. Не забыли и про любовь девушек к сладкому: все два дня был ажиотаж около палатки с индийскими сладостями.
Думаю, у любого мужчины, который бы оказался здесь, полезли бы глаза на лоб от удивления — настолько это необычное зрелище для соснового бора.
Гвоздями программы был тренер Александр Коско из Израиля и харизматичная Алиса Шнайдер (она же «гейша Алиса») из Екатеринбурга.
Александр провел тренинг «Танец отношений». Заглянуть в себя, увидеть, как ты взаимодействуешь с другими людьми, какие сценарии используешь в отношениях — все это возможно было сделать без слов, с помощью движений и танца. Тебе комфортнее быть лидером или ведомым, как ты ведешь себя в конфликте, насколько твердо обозначаешь свои границы — это и многое другое узнали о себе участники тренинга.
Алиса провела три мастер-класса: о том, как быть хорошей хозяйкой и делать так, чтобы мужу хотелось возвращаться домой; про наполнение женской энергией; «Секреты царских покоев». Последнее занятие она начала словами: «Ну что, девочки, вернетесь вы домой, и что мужьям расскажете-покажете? Как хороводы водили? Наконец-то мы добрались до главного — как доставить удовольствие своему мужчине».
Спрятавшись от дождя в шатре, полуобнаженные барышни тренировались друг на друге делать расслабляющий массаж. Думаю, у любого мужчины, который бы оказался здесь, полезли бы глаза на лоб от удивления — настолько это необычное зрелище для соснового бора. Но чего не сделаешь ради любимого мужчины? И девушки с энтузиазмом совершенствовали свое мастерство.
Фестиваль завершился гала-вечером, на котором выбрали двух мисс Селена, и представили выступления талантливых танцоров, певцов.
Так как параллельно работали пять площадок, в одно время можно было находиться только на одной из них, поэтому у каждой девушки сложилось свое представление о «Селене». «Я была на каком-то другом фестивале», — пошутила участница, слушая, как девушки обмениваются впечатлениями прошедшего дня.
От участниц я не услышала ни одного резко отрицательного отзыва о Selena festival, каждая покинула его вдохновленной, каждая нашла, что взять себе в этой насыщенной программе. И почти все пообещали — мы приедем на «Селену» в следующем году.
Фото: Ева Рейман