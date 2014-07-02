Чему научили два дня без мужчин

Александр провел тренинг «Танец отношений». Заглянуть в себя, увидеть, как ты взаимодействуешь с другими людьми, какие сценарии используешь в отношениях — все это возможно было сделать без слов, с помощью движений и танца. Тебе комфортнее быть лидером или ведомым, как ты ведешь себя в конфликте, насколько твердо обозначаешь свои границы — это и многое другое узнали о себе участники тренинга.