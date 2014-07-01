Запрет на мат в кино и на сцене вступил в силу

«У „Звезды“ есть несколько вариантов озвучания, очевидно, что в прокат пойдет версия без мата. Но я не считаю это правильным. Кино всегда является отражением нашей жизни, мы пытаемся быть достоверными, мат — часть нашей жизни. И если это не самоцель, если его употребление оправдано историей, героями, о которых ты рассказываешь, то из-за этого запрета кино будет обделено» — рассказала «РИА Новости» Меликян.