Запрет на мат в кино и на сцене вступил в силу

Нововведение вызвало неоднозначную оценку кинематографистов, театральных деятелей и экспертов, которые призывают не торопиться и внести поправки в закон и опасаются гибели артхаусного кино. При этом в министерстве культуры заявили, что поддерживают запрет, так как считают, что нецензурной брани не место в театре или кино.
Согласно закону «О государственном языке Российской Федерации» фильмам, «содержащим нецензурную брань», прокатное удостоверение с 1 июля выдаваться не будет. Исключение составляют показы фильмов по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и показы зарубежных фильмов на международных кинофестивалях на территории России.
Аудиовизуальная продукция и фонограммы на любых видах носителей c ненормативной лексикой должны быть снабжены специальной упаковкой с текстом «содержит нецензурную брань». По словам директора продюсерского центра Игоря Матвиенко Андрея Лукинова, наклейка «Содержит ненормативную лексику» была бы логичнее, так как примерно соответствует parental advisory explicit content — надписи, размещаемой на носителях с такими фонограммами. «Если инициатор таких поправок считает, что слово „брань“ вынудит слушателя с негодованием отказаться от покупки такого альбома, то, мне кажется, он ошибается», — сказал Лукинов.
Выявлять факты распространения продукции, не соответствующей законодательству, уполномочены сотрудники Роспотребнадзора. Наказание за совершение данного административного правонарушения предусматривает штраф: для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Об этом пишет «РИА Новости».
По мнению президента Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, в закон нужно вносить корректировки, чтобы рассматривать вопрос в каждом конкретном случае. Михалков считает, что мат «как средство выражения крайнего состояния человека», например в фильмах о войне, — оправдан, но он не должен становиться средством общения, у художника должен включаться внутренний цензор.
С ним согласен и режиссер Андрей Звягинцев, последний фильм которого — «Левиафан», содержащий ненормативную лексику, получил приз за лучший сценарий на 69-м Каннском фестивале. «Закон нуждается в оценке экспертов, так как у нас часто решения принимаются людьми, которые не являются профессионалами в конкретной сфере», — сказал Звягинцев. Пока продюсеры находятся в стадии получения прокатного удостоверения, режиссер от комментариев о переозвучке воздержался.
Картина «Звезда» режиссера Анны Меликян получившая приз «За лучшую режиссуру» на 25-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» уже переозвучена в соответствии с законом.
«У „Звезды“ есть несколько вариантов озвучания, очевидно, что в прокат пойдет версия без мата. Но я не считаю это правильным. Кино всегда является отражением нашей жизни, мы пытаемся быть достоверными, мат — часть нашей жизни. И если это не самоцель, если его употребление оправдано историей, героями, о которых ты рассказываешь, то из-за этого запрета кино будет обделено» — рассказала «РИА Новости» Меликян.
По мнению режиссера, людей надо воспитывать, вкладываться в образование, а не бесконечно что-то запрещать. Образованный человек сам разберется, как ему разговаривать, что и где смотреть, уверена Меликян.
Фото: ossetia.ru