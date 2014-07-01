Велосипедиста сбили, когда он переезжал улицу на красный

Две дорожных аварии произошли на федеральной автодороге Тюмень-Омск. На 227-м километре столкнулись Hyundai, Kia и Volvo. Причина столкновения — неправильный выбор дистанции. 29-летний водитель Hyundai получил травму головы и ушибы конечностей.
На 280-м километре автомобиль ГАЗ33202 опрокинулся в кювет. В этом случае 42-летний водитель получил ушиб позвоночника.
В Тюмени на дороге пострадали два велосипедиста. 10-летний мальчик попытался переехать перекресток Червишевского тракта и улицы Рабочей на красный сигнал светофора. Велосипедиста сбил автомобиль Renault, мальчик получил травму головы.
Утром на улице Широтной автомобиль Nissan сбил 31-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. У него многочисленные ушибы и ссадины. Стаж водителя — 1 месяц.
Мотоцикл Honda въехал в металлическое ограждение на ул. Луговой, 35. 51-летний водитель не справился с управлением железным конем. В результате мужчина получил тяжелые травмы: открытый перелом плеча, перелом бедра, рваную рану головы.
Около полуночи на ул. Республики, 2 из-за нарушения бокового интервала водителем автомобиля, столкнулись ВАЗ 21104 и мотоцикл Honda. 22-летний мотоциклист ушиб ногу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.