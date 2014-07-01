В Тюмени состоялась «Ночь большого футбола»

На самом большом экране в областной столице, для сотен автомобилистов, первое автомобильное транслировало игру в режиме онлайн. Перед матчем, для поднятия духа, состоялся показ комедии «Третий лишний». Между трансляциями, в рамках шоу-программы, выступили участницы Тюменской федерации чирлидинга.
На мероприятии разыграли футболку с автографом нападающего сборной Бразилии Халка. Для этого партнеры показа — сеть ресторанов Carls Junior — устроили скоростное поедание бургеров. Поставлен рекорд — 48 секунд.
За время трансляции было сделано несколько сотен фотографий болельщиков с вратарем Российской сборной Игорем Акинфеевым. Несмотря на то, что это был всего лишь реалистичный макет, казалось, что футболист сошел с экрана. В общем, эффект полного погружения удался.
Жарче было только в Рио! Хотя исход матча и добавил ложку дегтя, «Ночь большого футбола» прошла весело!
P. S. : Фото можно найти в официальной группе «Авторадио Тюмень» (vk.com/album-24013328_197796070) и на официальном сайте первого автомобильного www.106–1.ru.