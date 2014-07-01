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В Тюмени состоялась «Ночь большого футбола»

1 июля 2014, 17:26
В ночь с 26-го на 27-е июня вся страна болела за сборную России в матче с Алжиром. В нашем городе матч был представлен в лучших традициях «Авторадио Тюмень».

На самом большом экране в областной столице, для сотен автомобилистов, первое автомобильное транслировало игру в режиме онлайн. Перед матчем, для поднятия духа, состоялся показ комедии «Третий лишний». Между трансляциями, в рамках шоу-программы, выступили участницы Тюменской федерации чирлидинга.

На мероприятии разыграли футболку с автографом нападающего сборной Бразилии Халка. Для этого партнеры показа — сеть ресторанов Carls Junior — устроили скоростное поедание бургеров. Поставлен рекорд — 48 секунд.

За время трансляции было сделано несколько сотен фотографий болельщиков с вратарем Российской сборной Игорем Акинфеевым. Несмотря на то, что это был всего лишь реалистичный макет, казалось, что футболист сошел с экрана. В общем, эффект полного погружения удался.

Жарче было только в Рио! Хотя исход матча и добавил ложку дегтя, «Ночь большого футбола» прошла весело!

P. S. : Фото можно найти в официальной группе «Авторадио Тюмень» (vk.com/album-24013328_197796070) и на официальном сайте первого автомобильного www.106–1.ru.

#Новости#Авторадио#Футбол#Olga#Культура
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