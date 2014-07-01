В Тюмени состоялась «Ночь большого футбола»

За время трансляции было сделано несколько сотен фотографий болельщиков с вратарем Российской сборной Игорем Акинфеевым. Несмотря на то, что это был всего лишь реалистичный макет, казалось, что футболист сошел с экрана. В общем, эффект полного погружения удался.