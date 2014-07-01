В Тюмени будет самая высокая плата за капремонт

«Большинство населения об этом законе ничего не знает, и власть сама в этих вещах до конца не разобралась. Например, встает вопрос, куда будут складываться собранные деньги: на счет ТСЖ или на специальный счет администрации? Как их будут потом расходовать? Если дом пока не подлежит ремонту, куда пойдут средства? Этот вопрос пока не проработан до конца», — отметил Владимир Чретищев.