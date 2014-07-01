В Тюмени будет самая высокая плата за капремонт

Как рассказала на пресс-конференции депутат Тюменской областной думы, член фракции КПРФ Тамара Казанцева, федеральный закон о капитальном ремонте принят давно, на региональном же уровне пока идут споры по его реализации.
«Согласно закону не имеет значения новый дом или старый, каждый житель ежемесячно должен платить определенную сумму за капремонт с каждого квадратного метра квартиры», — поясняет Тамара Казанцева. То есть, если это будет 30 рублей за 1 квадратный метр, то с двухкомнатной квартиры выйдет около 1 тысячи 500 рублей дополнительно к ежемесячной кварплате.
«В Тюменской области тарифы еще не утверждены. Примерная стоимость будет 15 рублей с одного квадратного метра. В целом по стране наблюдается большой разрыв, некоторые регионы определили сумму в 2 рубля, другие — в 8 рублей, у нас же пока самая высокая ставка», — рассказал руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по агропромышленным вопросам и земельным отношениям Владимир Чретищев. Он также добавил, что закон не доработан, и принимать его нельзя.
«Большинство населения об этом законе ничего не знает, и власть сама в этих вещах до конца не разобралась. Например, встает вопрос, куда будут складываться собранные деньги: на счет ТСЖ или на специальный счет администрации? Как их будут потом расходовать? Если дом пока не подлежит ремонту, куда пойдут средства? Этот вопрос пока не проработан до конца», — отметил Владимир Чретищев.
Как сообщает «РИА Новости», законы об организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту приняты в 80 субъектах Российской Федерации.
Фото: sochi-24.ru